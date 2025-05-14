加州禽流感趨緩 衛生官員撤銷應急行動

禽流感曾短暫導致加州「雞蛋慌」。(本報檔案照)

H5N1禽流感疫情 自2024年爆發後，在全國感染了數千隻鳥類與乳牛、以及數十名人類。加州 公共衛生官員近日表示，禽流感最嚴重的時期可能已在加州結束。

「我們認為，加州已經度過了最糟糕的時期。」加州衛生局局長潘藹（Dr. Erica Pan）在加州醫學協會為醫療專業人員舉行的簡報會上說。「事實上，我們已經撤除了公共衛生應變協調行動，但仍將持續監測。」

據舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，加州公共衛生部周二並未說明撤除行動具體意味著什麼。雖然病毒在加州和全國範圍內似乎已趨緩，但這是否與監測減少，或是聯邦工作人員縮編、進行較少檢測並與州和地方衛生部門分享資訊減少有關，目前尚不清楚。

舊金山加大的傳染病專家陳子平醫師（Dr. Peter Chin-Hong）表示，禽流感在全州以及全國，可能正處於一個暫時的平靜期，並可能在秋冬季再度升溫。這是因為許多感染源頭的野鳥會在春季往北遷徙至阿拉斯加和加拿大北部繁殖，然後在秋季南返。這也解釋了為何去年秋季美國出現大量禽流感活動。

「我們目前處於一個平穩時期。」陳子平說，「相比今年初或去年底，目前我們看到人類感染通報的病例沒有那麼多。」

截至去年底，加州是美國疫情的中心，約有70%的乳牛病例以及大多數人類病例發生於加州。到目前為止，全美共確認70起人類病例，其中38起在加州。大多數感染者為乳製品與家禽業的工作人員，症狀輕微，僅一名路易斯安那州居民死亡，灣區則有兩名兒童在症狀輕微後康復，感染源不明。

在加州，乳牛感染的高峰為本月稍早，共有12個縣的766個畜群受感染。「好消息是，有超過80%的畜群已經解除隔離。」潘藹說。

雖然禽流感對鳥類極具致命性，但乳牛通常只出現輕微症狀，會被隔離一段時間，檢測陰性後才會解除管控。「忘記是最糟糕的選擇。」陳子平說，「我們必須持續保持警覺，現在看起來沒什麼動靜，並不代表未來也會如此。」