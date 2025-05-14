我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7月大地震預言令外國人不敢到日本 70歲漫畫家回應了

還沒開始就涼了？普亭與川普都不參與俄烏和談

李天明提案重申出生公民權承諾　最高法院將展開聽證會

記者徐蓓蓓╱舊金山即時報導
李天明參加華埠紀念黃金德案活動。（受訪者提供，Bob Hsiang攝影）
李天明參加華埠紀念黃金德案活動。（受訪者提供，Bob Hsiang攝影）

在聯邦最高法院即將審理與出生公民權有關案件之際，加州眾議員李天明（Alex Lee）提出聯合決議案AJR 5，重申加州議會對出生公民權的堅定承諾，並向確立該權利的華裔歷史人物黃金德（Wong Kim Ark）致敬。

李天明表示，出生公民權是美國憲法第十四修正案的核心原則，保障所有在美出生者為美國公民，不論其父母移民身份。他指出：「川普總統企圖以行政命令推翻這項憲法保障，這是違憲的。AJR 5向全國傳達明確訊息：加州不僅反對這種行為，更堅守對移民社群的支持。」

2017年，川普第一任期上任首日即簽署行政命令，試圖限制出生公民權。雖然多名聯邦法官隨即發布禁制令阻止執行，但目前最高法院預計將於5月15日開始就相關爭議進行聽證。李天明的AJR 5正是在此背景下提出，並預計於5月19日在議會提出表決，屆時也將邀請黃金德的曾孫黃諾曼（Norman Wong）到場致意。

黃金德於19世紀末在舊金山出生，父母為來自中國的移民。1895年返鄉探親後，遭美國海關拒絕入境，理由是他父母無法入籍。他與舊金山中華總會館合作提起訴訟，最終在1898年於聯邦最高法院勝訴，奠定所有在美出生者自動取得公民身份的法律依據。今年適逢「美國訴黃金德案」127周年，多位社區領袖與黃諾曼於三月在舊金山華埠共同舉行紀念活動。

黃諾曼表示：「我的祖先黃金德的勇氣與堅持，保障了數百萬人至今的公民權。當前對出生公民權的攻擊，不僅是對我們家庭歷史的踐踏，也是對憲法與國家價值的挑戰。」

根據統計，若川普的行政命令生效，估計每年將有約15萬名在美出生的兒童被剝奪公民身份，其中約2萬4500人來自加州。他們將失去申請護照、社安號碼、營養午餐、醫療保健與學生援助等基本權益。

倡議團體「華人權益促進會（Chinese for Affirmative Action）」立法主任桑托斯（Santosh Seeram-Santana）指出：「川普試圖將美國轉變為一個排斥與恐懼取代尊重與家庭價值的社會。我們堅決反對，也將延續黃金德的遺志，捍衛每一位公民的憲法保障。」

加州 川普 舊金山

上一則

聖荷西州大 標準化電腦程式設計測試成績躋身全國第九名

下一則

青年舊金山市區發起行動聲援 支持台灣參與WHA

延伸閱讀

「陳查克柏格計畫」取消社會服務捐款 避免被川普政府起訴

「陳查克柏格計畫」取消社會服務捐款 避免被川普政府起訴
紐時：先升高再退卻 川普談判套路漸漸被摸清

紐時：先升高再退卻 川普談判套路漸漸被摸清
川普社群貼文藏油價玄機？高盛：他偏愛這個數

川普社群貼文藏油價玄機？高盛：他偏愛這個數
卡達慨贈豪華客機 又訂160架波音…川普：史上最大單

卡達慨贈豪華客機 又訂160架波音…川普：史上最大單
川普提「統一」惹棄台論？ 陸委會主委：少數觀點

川普提「統一」惹棄台論？ 陸委會主委：少數觀點

熱門新聞

全美民調：對華裔刻板印象依然存在。（記者李怡／攝影）

全美民調：逾1/4美國人認華裔對社會構成「威脅」

2025-05-12 02:19
來自加拿大的大統華超市將進駐舊金山大型商場。（電視新聞截圖）

亞洲超市逆勢進駐灣區 購物中心空置8年後掀爆買熱潮

2025-05-07 18:33
朱醫師認為可以使用非處方的抗組織胺藥物、鼻噴劑與眼藥水緩解症狀。（cottonbro studio/ pexels）

灣區春季過敏遲來猛襲 專家建議這樣防範

2025-05-13 15:35
房貸高利率壓制舊金山房價，但舊金山西區三個郵遞區號，包括日落區、West Portal區與Miraloma區的房價，仍可見到上漲。(取自SFTourismTips臉書)

高利率壓不住舊金山這3區房價 買家搶進有原因

2025-05-10 19:00
隨著氣溫上升，加州原生響尾蛇開始活躍，整個灣區進入蛇類出沒高峰期。（東灣區域公園管理局提供）

響尾蛇春季出沒灣區多地 民眾需提高警覺

2025-05-11 15:10
好市多販售的鋼架車棚。（好市多官網）

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

2025-05-03 18:12

超人氣

更多 >
假結婚遭遇敲詐 華女人財兩失、被逼發生性關係

假結婚遭遇敲詐 華女人財兩失、被逼發生性關係
川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了
3年前首播後突下架… 李現「人生若如初見」大刪劇情後「復活」

3年前首播後突下架… 李現「人生若如初見」大刪劇情後「復活」
「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張

「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張
紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金

紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金