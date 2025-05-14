李天明提案重申出生公民權承諾　最高法院將展開聽證會

李天明參加華埠紀念黃金德案活動。（受訪者提供，Bob Hsiang攝影）

在聯邦最高法院即將審理與出生公民權有關案件之際，加州 眾議員李天明（Alex Lee）提出聯合決議案AJR 5，重申加州議會對出生公民權的堅定承諾，並向確立該權利的華裔歷史人物黃金德（Wong Kim Ark）致敬。

李天明表示，出生公民權是美國憲法第十四修正案的核心原則，保障所有在美出生者為美國公民，不論其父母移民身份。他指出：「川普 總統企圖以行政命令推翻這項憲法保障，這是違憲的。AJR 5向全國傳達明確訊息：加州不僅反對這種行為，更堅守對移民社群的支持。」

2017年，川普第一任期上任首日即簽署行政命令，試圖限制出生公民權。雖然多名聯邦法官隨即發布禁制令阻止執行，但目前最高法院預計將於5月15日開始就相關爭議進行聽證。李天明的AJR 5正是在此背景下提出，並預計於5月19日在議會提出表決，屆時也將邀請黃金德的曾孫黃諾曼（Norman Wong）到場致意。

黃金德於19世紀末在舊金山 出生，父母為來自中國的移民。1895年返鄉探親後，遭美國海關拒絕入境，理由是他父母無法入籍。他與舊金山中華總會館合作提起訴訟，最終在1898年於聯邦最高法院勝訴，奠定所有在美出生者自動取得公民身份的法律依據。今年適逢「美國訴黃金德案」127周年，多位社區領袖與黃諾曼於三月在舊金山華埠共同舉行紀念活動。

黃諾曼表示：「我的祖先黃金德的勇氣與堅持，保障了數百萬人至今的公民權。當前對出生公民權的攻擊，不僅是對我們家庭歷史的踐踏，也是對憲法與國家價值的挑戰。」

根據統計，若川普的行政命令生效，估計每年將有約15萬名在美出生的兒童被剝奪公民身份，其中約2萬4500人來自加州。他們將失去申請護照、社安號碼、營養午餐、醫療保健與學生援助等基本權益。

倡議團體「華人權益促進會（Chinese for Affirmative Action）」立法主任桑托斯（Santosh Seeram-Santana）指出：「川普試圖將美國轉變為一個排斥與恐懼取代尊重與家庭價值的社會。我們堅決反對，也將延續黃金德的遺志，捍衛每一位公民的憲法保障。」