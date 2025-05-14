聖荷西州大 標準化電腦程式設計測試成績躋身全國第九名。 (谷歌地圖)

聖荷西 州州立大學（SJSU）已超越史丹福大學和柏克萊加大 (UC Berkeley)，在根據標準化電腦程式設計測試（standardized computer coding test）的美國大學排名中躋身前十名，消息傳來令師生和校友都與有榮焉。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，SJSU今年在 CodeSignal 的排名中躍升至第九名。 CodeSignal 是舊金山的一家公司，其通用編碼評估被各大科技公司廣泛用於評估潛在員工。

這項排名使SJSU超越了柏克萊加大（排名第 19 位）和史丹福大學（排名第 25 位），與去年（排名第 32 位）和 2023 年（排名第 48 位）相比，都有巨大的突飛猛進。

「這是個好消息，」SJSU工程學院院長埃爾曼 (Sheryl Ehrman) 表示，她將這一結果歸功於熱切的學生、才華橫溢的終身教職員工以及具有科技行業經驗的兼職教師，他們「真心實意地試圖傳授這些現實世界的技能」。

今年和去年，卡內基梅倫大學（Carnegie Mellon）位居第一，麻省理工學院 MIT排名第二。而2023年，麻省理工學院位居榜首，紐約石溪大學（Stony Brook University）緊追在後，卡內基梅倫大學則位居第三。

南灣民主黨國會眾議員羅康納（Ro Khanna）表示，這所位於聖荷西市中心的學校是矽谷成功背後「鮮為人知的故事」。他說：「這一直是培養工程師、培養技術人才的關鍵因素。雖然史丹福和柏克萊總是佔據了頭條新聞，但SJSU和聖塔克拉拉大學也是非常重要的貢獻者，而SJSU作為一所公立學校，對於那些負擔不起史丹福或聖塔克拉拉大學學費的人來說，是較容易進入的。」

CodeSignal 執行長斯洛彥 （Tigran Sloyan） 表示，絕大多數美國電腦科學專業的學生都會參加通用編碼評估，旨在提供人們編碼能力的「資料驅動視圖」。他說，學生通常從大三開始每年參加一次考試，並可以與未來的雇主分享他們的成績。70 分鐘的測驗包括四個問題，以衡量不同的編碼技能。

斯洛彥表示，CodeSignal 的評估於六年前推出，在科技和金融公司中非常受歡迎，比起履歷，這項測驗能讓潛在雇主更了解軟體工程或軟體開發候選人的資格。