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面對聯邦削減預算 舊金山將預留預備金設防

記者李怡╱舊金山即時報導
面對聯邦削減預算，舊金山將預留預備金設防。（記者李怡╱攝影）
面對聯邦削減預算，舊金山將預留預備金設防。（記者李怡╱攝影）

聯邦政府可能削減對醫療補助、公共住房與無家可歸者服務資助的背景下，舊金山市正積極部署預算防線。市議員及財政委員會主席陳詩敏（Connie Chan）14日向本報表示，市府已一致通過一項動議，將任何可用的剩餘資金優先納入備用金，以應對因聯邦預算削減爾造成的租金中斷風險。

「我們沒有多餘的錢。但如果有，第一件事就是為聯邦削減預留防線，」陳詩敏指出，聯邦政府預計將削減對低收入醫療保險（Medicaid）、第八條款住房補貼（Section 8）以及「持續關懷計畫」（Continuum of Care）的資助，對庇護城市如舊金山帶來直接衝擊。

陳詩敏指出，舊金山當前的財政挑戰不容小覷。市府總預算雖高達160億美元，但2025財政年度面臨6.8億美元的赤字，成因主要在於支出增長遠超於收入增長。儘管市府收入年增長7.6%，開支卻攀升29%。

陳詩敏強調，市府將優先確保住房、醫療、安全三大項目的服務不中斷，並呼籲聯邦政府應履行對城市的責任。

在法律層面，市政府亦已採取行動應對潛在資金危機。市府律師（David Chiu）近期代表市府加入多宗對川普政府政策的訴訟，包括涉及美國住房與城市發展部（HUD）的資金削減、教育部對多元平等計畫的限制，以及削減志工服務計畫（AmeriCorps）等聯邦支出。

陳詩敏透露，正在努力捍衛本該屬於城市的撥款，但同時也對可實際取得的金額保持務實態度，目前市府原預期可從聯邦緊急事務管理署（FEMA）獲得約1.4億美元的災後補助，但現實估算僅剩6000萬至8000萬元。

舊金山市府預算為雙年度制，每年6月編列未來兩個財政年度預算。根據現行流程，市長羅偉（Daniel Lurie）將於6月初提交預算草案，由市議會於7月1日前審核通過。陳詩敏表示，議會無權增加預算總額，但能重新分配資源，並將保留撥款作為因應聯邦變數的緩衝。

陳詩敏還表示，市府與州府之間的預算時程錯開，也加劇財政規劃的難度。「州長今天才公佈預算修訂，內容將對市府造成實質影響，特別是加州可能取消對無證移民的醫療補助，對於庇護城市來說影響巨大。

她也指出，若企業如Airbnb能撤回對市府的訴訟並依新稅制繳納稅金，將可為市府節省1.2億美元的潛在法律開支，對於補財政缺口至關重要。

面對聯邦削減預算，舊金山將預留預備金設防。（記者李怡╱攝影）
面對聯邦削減預算，舊金山將預留預備金設防。（記者李怡╱攝影）

舊金山 聯邦政府 庇護

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