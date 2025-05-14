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陳詩敏：舊金山預算吃緊但有希望 盼市府削支不裁員

記者李怡╱舊金山即時報導
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陳詩敏表示，舊金山預算吃緊，但有希望盼市府削支不裁員。（記者李怡╱攝影）
陳詩敏表示，舊金山預算吃緊，但有希望盼市府削支不裁員。（記者李怡╱攝影）

舊金山市正面臨總額高達八億美元的兩年期財政赤字。舊金山市議員預算委員會主席陳詩敏（Connie Chan）14日召開記者會表示，市府預算處於「極其艱難的時期」，但她希望在不裁員的情況下，透過精準削減與優先順序，通過一份能保障市府基礎服務的預算案。

陳詩敏說：「今年的預算案如可以實現不裁員，就是一份成功的預算。」

她指出，目前市府經濟復甦情況不差，每年雖成長7.6%。但市府支出增速高達29%，導致赤字不斷擴大。2025財政年度預算將專注於支應如警察、消防、公園、圖書館等部門的基本開支。

陳詩敏強調，市府優先事項是「讓市民及華裔社區居民有房住、有飯吃、有醫療照護」，並將可能出現的任何結餘資金用作備用金，以因應聯邦對醫療補助、公共住房與無家可歸者支援的潛在削減。

針對市長羅偉（Daniel Lurie）即將於6月初提出的預算草案，陳詩敏表示，她與市長、以及市議長孟達文（Rafael Mandelman）持續密切溝通，雙方在優先順序上大致一致。但她坦言，如市長預算案提出裁員，將難以獲得立法部門支持。

公共安全支出仍是財年預算的第一位。面對持續的人手不足，陳詩敏主張應將重點放在科技應用，例如更新市立大學與警局的合作備忘錄（MOU），仿效消防部門，建立穩定的警力培訓體系。她也支持市長近期簽署的行政命令，包括延聘退休警員與引進更多科技工具。

在教育方面，陳詩敏強調「免費市立大學」（Free City College）計畫，對地方經濟發展的重要性，並指出未來將審慎監督其經費運用，避免挪用至非學費用途。目前，市府與市立大學的合作備忘錄規定，未動用的學費補助金一半可返回一般基金，另一半保留給學院。

同時，她也表明反對擴大稅收豁免與企業減免，並鼓勵將社區活動如夜市、電影夜等經濟活化措施交由企業捐贈或合作實施。陳詩敏指出：「不是每一場活動都能靠納稅人來買單。」

她也強調，將持續凍結市府招聘、管理職位升遷，審視空缺已久的職缺是否有必要保留，作為削減結構性赤字的手段。

陳詩敏表示，市府目前正在為各種可能的預算情境做準備，一旦6月市長預算出爐，市議會將啟動一系列聽證會與部門審查，最終在7月1日新財年開始前完成預算案審議。

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