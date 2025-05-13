灣區校園警告社媒誤導視頻　學生破壞筆電恐引發火災

Chromebook是灣區很多學區發放給學生使用的學習電腦，近來去成為危險的惡作劇目標。 （取自谷歌網站）

據CBS新聞報導，一項在TikTok 社群平台上瘋傳的「Chromebook挑戰（Chromebook Challenge）」正引發灣區學區 高度警戒。該挑戰鼓勵學生將紙夾、鉛筆等小物插入校方發放的Chromebook筆電USB插孔，不僅導致裝置損壞，部分案例更出現電流短路、冒火花甚至起火等危險情況。

北灣的拍達路瑪（Petaluma）學區及東灣的利佛摩（Livermore）學區日前已相繼向家長發出警告，提醒家長留意學生是否參與這項危及校園安全的新興社交媒體惡作劇。

拍達路瑪市學區在上周五的聲明中指出，校內近期出現多起學生蓄意破壞筆電的事件，強調這種行為「極度危險，對學生安全、學校財產與教學活動構成嚴重威脅」，呼籲學生若知悉同學從事類似行為，應立即通報師長或校方管理人員。

利佛摩聯合學區則在上周四也發布家長通知，指至少有一所學校通報教室內電源插座遭損壞。「我們對此高度重視，不僅牽涉學校財產損失，更有電擊、燒傷等人身安全風險，」學區聲明指出。

此一挑戰風潮不僅限於灣區，科羅拉多州、密西根州、明尼蘇達州與賓州等地的學區亦已傳出類似警告，顯示該行為已成全國性隱憂。

兩地學區皆表明，任何學生若蓄意破壞筆電，家長將須承擔維修或更換的相關費用。此外，校方也呼籲家長主動與孩子溝通社交媒體使用的潛在風險。

「TikTok等平台雖可成為創意與娛樂的管道，但也可能助長具誤導性或危險性的行為。」拍達路瑪學區提醒家長，唯有透過積極關心、設立規範與開放對話，才能協助青少年安全、負責地使用網路空間。