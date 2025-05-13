我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美撤銷AI晶片出口三級管制計畫 用華為昇騰晶片都違規

洛市4萬人無家可歸 最新調查6年首下降

球王梅西旋風席捲灣區 球迷擠爆聖荷西旅館搶睹巨星風采

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
瓦倫西亞旅館外等待的球迷。（記者徐蓓蓓╱攝影）
瓦倫西亞旅館外等待的球迷。（記者徐蓓蓓╱攝影）

世界足壇巨星、阿根廷世界盃冠軍梅西（Lionel Messi）本周隨邁阿密國際（Inter Miami）作客聖荷西地區，將於周三（14日）在PayPal球場對陣聖荷西地震（San Jose Earthquakes）。消息一出，全灣區陷入「梅西狂熱」，數百球迷連日聚集在梅西下榻的Santana Row區域的瓦倫西亞旅館外，只為一睹傳奇球王風采。

儘管這只是例行賽中的一場MLS（美國職業足球大聯盟）比賽，但梅西的到訪已讓這場比賽成為本周灣區最熱門的門票盛事，甚至壓過了勇士隊的季後賽戰況。賽事門票一開賣即刻售罄，轉售平台上的最低票價也飆破將近500美元。

周一晚間就有網友在社媒平台貼出梅西出現在瓦倫西亞旅館陽台上的照片。而周二一早就有眾多球迷守候在球隊大巴停靠的路口，試圖捕捉這位身披10號球衣的阿根廷老將進出畫面。而路口也早已被封鎖起來，並有安保把手。

來自聖荷西的孟內茲（Alexis Menez)表示，自己是專程翹班過來一睹偶像風采的。他表示，梅西對自己意味著一切。每當自己情緒低落的時候，看他踢球就給自己帶來很多快樂。自己經歷人生的起起伏伏也一直有他相伴。

來自庫比蒂諾的四名高中生則選擇在梅西昨日驚鴻一瞥的陽台對面蹲守。他們表示，球票太貴，而且不確定梅西最終是否會上場。打算開賽後再到場外去碰碰運氣。好在他們四人都已經錄取史丹福和麻省理工一類的名校，所以家長對他們的追星之舉也比較支持。

邁阿密國際目前在東區積分榜排名第四，梅西本賽季已為球隊攻入五球，是隊內最佳射手。聖荷西地震則位居西區第七，陣中同樣擁有昔日金靴得主馬丁內斯（Josef Martinez），本季已有六球進帳，領先梅西一球，為週三賽事增添不少看點。

在這股「梅西效應」帶動下，聖荷西不僅迎來足球迷盛會，也讓周邊商圈與飯店業者受惠。有業者指出，Santana Row一帶週中人流爆棚，飯店住房率飆高，堪稱小型觀光熱潮。

梅西此行是否會上場仍有變數，但對灣區球迷而言，光是他的到來，已足以掀起一股全民瘋球浪潮。

世界足壇球王梅西（Lionel Messi）本周隨邁阿密國際作客聖荷西，全灣區陷...
世界足壇球王梅西（Lionel Messi）本周隨邁阿密國際作客聖荷西，全灣區陷入「梅西狂熱」。(美聯社)
來自聖荷西的孟內茲（Alexis Menez)、羅培茲（Jandel Lopez...
來自聖荷西的孟內茲（Alexis Menez)、羅培茲（Jandel Lopez)和朋友一早趕來支持偶像。 （記者徐蓓蓓╱攝影）
四位已經錄取名校的庫比蒂諾高中生也是梅西球迷。（記者徐蓓蓓╱攝影）
四位已經錄取名校的庫比蒂諾高中生也是梅西球迷。（記者徐蓓蓓╱攝影）

梅西 聖荷西 灣區

上一則

台灣傳統周 十鼓擊樂團震憾舊金山民眾

下一則

北加慈濟腎友會 5/18資深營養師談飲食指南

延伸閱讀

聖荷西市最大酒店被貸款商沒收法拍 決標價不到評估值4成

聖荷西市最大酒店被貸款商沒收法拍 決標價不到評估值4成
紐森要求各縣市 加強掃蕩遊民帳篷

紐森要求各縣市 加強掃蕩遊民帳篷
全市多處塗鴉「GIZMO」 聖荷西警逮17歲嫌犯

全市多處塗鴉「GIZMO」 聖荷西警逮17歲嫌犯
聖荷西考慮設警察小組 逮捕拒庇護遊民

聖荷西考慮設警察小組 逮捕拒庇護遊民
NetApp聖荷西裁員 科技業開春低迷

NetApp聖荷西裁員 科技業開春低迷

熱門新聞

全美民調：對華裔刻板印象依然存在。（記者李怡／攝影）

全美民調：逾1/4美國人認華裔對社會構成「威脅」

2025-05-12 02:19
來自加拿大的大統華超市將進駐舊金山大型商場。（電視新聞截圖）

亞洲超市逆勢進駐灣區 購物中心空置8年後掀爆買熱潮

2025-05-07 18:33
聖荷西13歲越裔少年阮桑尼獲得超過100所大學錄取，可能創下世界紀錄。（電視新聞截圖）

世界紀錄？聖荷西13歲少年獲百所大學錄取 還拿300萬獎學金

2025-05-06 16:49
洛杉磯加大電腦科學系錄取率較低，但畢業生年薪卻不如柏克萊加大。圖為柏克萊加大。(美聯社)

電腦科學系畢業生年薪 柏克萊加大比洛杉磯加大高3.3萬

2025-05-06 02:19
好市多販售的鋼架車棚。（好市多官網）

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

2025-05-03 18:12
朱醫師認為可以使用非處方的抗組織胺藥物、鼻噴劑與眼藥水緩解症狀。（cottonbro studio/ pexels）

灣區春季過敏遲來猛襲 專家建議這樣防範

2025-05-13 15:35

超人氣

更多 >
「窮不到端午」3生肖迎財運 他將遇上良機

「窮不到端午」3生肖迎財運 他將遇上良機
顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點

顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點
黃曉明「一指敲字」自嘲超土 遭虧：難怪12字宣布離婚

黃曉明「一指敲字」自嘲超土 遭虧：難怪12字宣布離婚
郭富城岳母比他小4歲… 方媛曬母照 網讚：年輕必是大美女

郭富城岳母比他小4歲… 方媛曬母照 網讚：年輕必是大美女
川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場