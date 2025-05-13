台灣傳統周 十鼓擊樂團震憾舊金山民眾

十鼓擊樂團以台灣在地的題材、風景、多樣化民族擊樂的元素，重新詮釋傳統擊樂原有的面貌。（記者江碩涵／攝影）

僑委會為結合「美國台灣傳統周」向主流社區推展台灣文化，派出台灣知名的十鼓擊樂團到舊金山 灣區訪演，5月11日由以主辦國際童玩節頗富盛名的北加州 台灣文化體育協會承辦，在紅木城（Red wood city）的Fox Theater 結合台灣鼓樂、傳統樂器與現代搖滾音樂，帶來一場震撼的視聽饗宴，吸引主流及僑胞逾千人參與。

十鼓擊樂團以台灣在地的題材、風景、多樣化民族擊樂的元素，重新詮釋傳統擊樂原有的面貌，並與台下觀眾互動，營造出點點星光的感覺。（記者江碩涵／攝影）

十鼓擊樂團以台灣在地的題材、風景、多樣化民族擊樂的元素，重新詮釋傳統擊樂原有的面貌。（記者江碩涵／攝影）

駐舊金山辦事處處長賴銘琪夫婦、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、庫比蒂諾、密爾比達及佛利蒙等城市市長、聖塔克拉拉縣府及舊金山市府代表、僑務委員陳陽明、李垣麟、張正邦、劉玲霞均前往參與。

北加州台灣文化體育協會會長林宏達表示，文體會是來自矽谷台裔僑青家庭組成，為讓自己孩子能與台灣有更多聯結，每年會員出錢出力籌備國際童玩節，希望促進台灣社區與各族裔交流，這是首次承接僑委會台灣文化周訪演，相信能讓更多人感受台灣優質文化。

僑委會為結合「美國台灣傳統周」向主流社區推展台灣文化，派出台灣知名的十鼓擊樂團到舊金山灣區訪演，吸引千人參加。（記者江碩涵／攝影）

十鼓擊樂團以台灣在地的題材、風景、多樣化民族擊樂的元素，呈現充滿張力的視覺效果，精采的演出，讓現場主流民眾及僑胞稱讚不已。（記者江碩涵／攝影）

賴銘琪表示，十鼓擊樂團享譽國際，這次以「台灣躍動」為主題，以全新創意詮釋台灣音樂故事，帶來不同感動。

莊雅淑則表示，每年台灣傳統周是展現台灣文化最好時機，透過優質台灣文化和世界交朋友是最快的方式，讓青年僑團藉由參與籌備激發創意，也凝聚僑社力量，讓更多人認識台灣。

十鼓擊樂團以台灣在地的題材、風景、多樣化民族擊樂的元素，重新詮釋傳統擊樂原有的面貌，融合現代搖滾曲風及震撼鼓樂，創造出全新的跨界音樂藝術風格，以節奏感鮮明的音樂與表演，呈現充滿張力的視覺效果，精采的演出，讓現場主流民眾及僑胞稱讚不已。

台灣華語文學習中心（TCML）學員及參與國際童玩節各族裔等主流民眾紛紛表示，台灣文化多樣性令人印象深刻，看完表演更加深前往台灣觀光 的期待，也感受到台灣的魅力。