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舊金山華埠慶祝亞太月 百場活動點亮多元文化

記者李怡╱舊金山即時報導
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亞太月華埠夜市活動受歡迎。（記者李怡╱攝影）
亞太月華埠夜市活動受歡迎。（記者李怡╱攝影）

舊金山華商總會與亞太傳統基金會聯合華埠社區組織與小商業代表們13日召開記者會，宣布在亞太裔歷史文化月期間，華埠舉辦超過百場文化活動，從舞獅比賽、文學講座、藝術展覽，到粵劇演出與歷史導覽，全面展現亞裔社區的歷史、藝術與多元身分。

亞太傳統月基金會主席鄭可欣（Claudine Cheng）在記者會上表示，希望把慶祝活動帶進每個街區，而不只是集中在市政廳，因為亞裔遍布舊金山的每一處，過去幾年，尤其在疫情之後，感社區需要團結力量再出發。

今年舊金山亞太月的主題為「激發新世代」（Energizing the Next Generation），特別強調青年參與與文化傳承。在華埠，包括舊金山公共圖書館、邊界藝術空間（Edge on the Square）、華人歷史文化協會、金藝粵劇團等十多個機構，共同舉辦多元活動。

華人歷史文化協會表示，5月31日將舉行第二屆華埠文化節。屆時關帝廟前的都板街將封街六個街區，舉行文化遊行、書法體驗、國畫教學與象棋比賽。「這不僅是華人活動，還有越南與其他亞裔族群共同參與，展現亞太社區的多元與融合。」

非營利組織LionDanceMe聯合舉辦第四屆高中舞獅大賽，吸引約200名來自舊金山七所高中的學生參與，競技之外也設有青少年藝術革命（Youth Dance Revolution）計畫，鼓勵學生設計隊服、製作道具與舞台布置。並希望透過文化藝術讓年輕人發聲，也帶動社區小商業發展。

精英粵劇學院，將於5月24、25日在大明星戲院（Great Star Theater）舉辦傳統粵劇演出，由87歲的資深樂師與其兒子、孫子三代同台，並附中英文字幕，讓更多觀眾了解這門傳統藝術。

舊金山公共圖書介紹，圖書館全市28個分館推出超過100場免費活動，包括微信教學、歷史繪本導讀、韓國手工藝、紅包燈籠與摺紙課程。

中華總商會主席劉運方（Donald Luu）表示，從歷史走進當代，從長輩傳承到青年接棒，這是一場屬於全市的文化行動。大家願意聯合起來，不只是做自己的活動，而是彼此串聯、擴大影響力。

記者會上還宣布了2026年社區內的慶祝活動，包括明年的亞太裔慶祝活動將於明年5月5日啟動。中國新年系列活動也將從2026年2月14日展開，涵蓋花市、舞龍舞獅、華埠小姐選美、華埠年宵市集等。

會議內容表達出這一系列的慶祝，不僅是在慶祝亞太月，更是在慶祝整個社區的生命力與多元價值。完整活動資訊可見官方網站 www.apasf.org。

歷史文化月旗袍月活動在亞博館舉辦。（記者李怡╱攝影）
歷史文化月旗袍月活動在亞博館舉辦。（記者李怡╱攝影）
13日記者會現場，宣布舊金山華埠慶祝亞太月，百場活動點亮多元文化。（記者李怡╱攝...
13日記者會現場，宣布舊金山華埠慶祝亞太月，百場活動點亮多元文化。（記者李怡╱攝影）

華埠 舊金山 亞裔

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