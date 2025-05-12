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灣區春季過敏來得晚 氣候變遷或為元兇

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
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朱醫師認為可以使用非處方的抗組織胺藥物、鼻噴劑與眼藥水緩解症狀。（cottonbro studio/ pexels）
朱醫師認為可以使用非處方的抗組織胺藥物、鼻噴劑與眼藥水緩解症狀。（cottonbro studio/ pexels）

2025年以來灣區的氣溫相對往年較低，春季過敏也因而來得晚了些。目前灣區百花盛開，春意盎然，不少民眾也開始感受到典型的過敏症狀。記者因此採訪了灣區過敏和哮喘病專家朱錫德（Dr. Theodore Chu，音譯）醫師。

朱錫德表示，目前這波延後出現的過敏潮與氣候有關。「天氣較涼，使得樹木的花粉釋放時間推遲，也因此整個花粉季可能會拉得更長，」他說。

朱醫師在聖塔克拉拉縣的花粉監測站每週監測花粉指數，是全美70個獲認證的花粉檢測站之一。他發現往年一般4月中旬灣區的花粉濃度就已經達到高峰，但今年到5月初才開始飆升。前幾周的花粉主要來自草類（grass pollen），而本周就主要來自橄欖樹。

面對來勢洶洶的過敏季，朱醫師建議，民眾可從避免過敏原著手，如減少戶外活動時間，或是戴口罩、戴帽子等物理隔離方式。此外，也可使用非處方的抗組織胺藥物、鼻噴劑與眼藥水緩解症狀。如症狀持續不退，則應考慮就診過敏科醫師，進行專業過敏測試或接受過敏針劑治療。

「現在走在街上，大家會明顯感受到不適，因為花粉會飄得到處都是，」朱醫師說。他還確認了華人社群中流傳的，過去沒有花粉過敏的人群移民美國後出現過敏症狀的現象。朱醫師說自己的一些病人，在從小生長的地方，對當地花粉的適應度比較高。來美之後，身體會對一些花粉排斥，出現過敏反應。

但他不認為華人社群中有關來美之後飲食結構改變，是導致過敏的原因。也質疑食用本地蜂蜜預防過敏的土方，認為如果蜂蜜中的花粉過量，同樣會造成過敏。

氣候變遷也被認為是造成過敏季節延長的重要因素。根據非營利組織「氣候中心」（Climate Central）分析的聯邦數據指出，全美各地的植物花粉釋放天數正在變長，導致過敏症狀更頻繁、更持久。

朱醫師指出：「隨著氣候變遷，未來的過敏季會越來越長。雖然目前我還無法完全證實，但根據我們收集的花粉數據，這個趨勢是很有可能的。」他本人的研究數據也被用於分析氣候變遷對過敏季的影響。

朱錫德表示，目前這波延後出現的過敏潮與氣候有關。（受訪者提供）
朱錫德表示，目前這波延後出現的過敏潮與氣候有關。（受訪者提供）

灣區 氣候變遷 華人

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