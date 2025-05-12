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聖縣推「同一個縣 同一個一未來」行動 支持移民社群

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
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聖塔克拉拉縣推「同一個縣 同一個一未來」行動　強化對移民社群支持。（記者徐蓓蓓╱攝影）
聖塔克拉拉縣推「同一個縣 同一個一未來」行動　強化對移民社群支持。（記者徐蓓蓓╱攝影）

面對聯邦政府對移民政策的不確定性，聖塔克拉拉縣政府12日正式啟動多語言媒體宣傳活動「同一個縣 同一個未來（One County One Future），」向全縣移民社群重申支持與保障的承諾，並協助移民取得可依賴的資源與資訊。

這項宣傳計畫透過印刷、數位、電視、廣播與VTA交通廣告全面推展，語言涵蓋英文、西班牙文、越南文、中文及他加祿語，並設立多語專屬網站，提供包括法律支援、庇護協助、快速應變網絡（Rapid Response Network）等資訊與服務。

記者會當日上午在縣政中心舉行，包括五位縣議員、地檢長羅森（Jeff Rosen)、縣執行長威廉斯（James R. Williams）、縣警局代表、山谷醫療中心與墨西哥駐聖荷西領事等官員均出席聲援。

四位少數族裔縣議員李洲曉（Otto Lee）、阿里納斯（Sylvia Arenas）、楊貝蒂（Betty Duong）與安倍-古賀（Margaret Abe-Koga）在會上除以英語發言，也分別以中文、西語、越南語與日語發表支持移民的訊息，展現多元文化共融。

李洲曉指出，聖塔克拉拉縣約有200萬人口，其中40.6%為移民，居民使用逾百種語言。「作為移民，我了解社區的不安，我們將堅定維護所有人的權利與安全，」他以中文強調，無論身份為何，縣政府都將提供平等與優質的服務。

安倍-古賀表示，日裔美國人在歷史上也曾因歧視遭受苦難，「這場行動代表我們不再沉默，而是堅定站在少數族裔一邊。」

威廉斯表示：「這不僅是媒體宣傳，更是對全社區的承諾。我們要在恐懼與分裂中堅守多元與包容的價值。」

楊貝蒂也分享越戰後家族移美的經歷，強調「正是社區的接納，造就了我們的多元與創新。面對仇恨，我們選擇理解與團結。」

縣府同時發布兩支西班牙語電視廣告，主題為「縣立醫療體系歡迎所有人」及「我們重視多元、公平與包容」，作為此次行動的具體延伸。

縣府強調，「同一個縣 同一個未來」是一項長期承諾，將持續投入資源守護每位居民的安全與尊嚴，不因語言、出身或身份而有差別。

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