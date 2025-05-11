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強調人力服務創造就業 特色影院逆風挺進矽谷

記者徐蓓蓓╱山景城即時報導
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位於山景城館San Antonio 中心的Alamo Drafthouse 電影院將在矽谷率先開業。 （記者徐蓓蓓╱攝影）
位於山景城館San Antonio 中心的Alamo Drafthouse 電影院將在矽谷率先開業。 （記者徐蓓蓓╱攝影）

在機器人與人工智慧逐漸取代人力的矽谷，Alamo Drafthouse 電影院卻反其道而行，重視「人」的角色。宣布於6月16日開幕的山景城（Mountain View）旗艦影城，以及即將於夏季稍晚啟用的聖塔克拉拉分館，將採用人力密集的服務模式，創造超過300個就業機會，為本地勞動市場注入活力。

這兩家影城不僅是Alamo在全美的第43與第44個據點，更是全國規模最大的分館。山景城館位於San Antonio 中心，面積達5.1萬平方呎，可容納,200名觀眾；聖塔克拉拉館則設於Valley Fair商場，面積達6.2萬平方呎，容納超過1500人。兩館皆由原ShowPlace Icon影城改建，該品牌於年初因經營不善關閉。

影城官方表示，不同於許多業者追求自動化與成本控制，Alamo特別強調親身服務與高品質觀影體驗。觀眾一進入影城，便會由迎賓人員協助購票與點餐，全場不設自助機器。每個座位皆設有呼叫按鈕，可隨時召喚「客席服務員」送餐、送飲品，以低干擾方式提供桌邊服務。

據悉，山景城新館設有三座「巨幕影廳」、全新電動躺椅、24款精釀啤酒及現點現做的美食餐點，內容遠超一般戲院餐飲。影城總經理鄧諾維（Scott Dunaway）指出：「我們不賣冷凍披薩，所有餐點都是從廚房新鮮出爐。」

Alamo一向以豐富的片單與高水準的放映聞名，去年全美旗下戲院共播放1,700部不同電影，涵蓋熱門新片、經典老片、藝術電影與主題影展，遠超AMC與Cinemark等大型連鎖。Alamo也維持「不講話、不傳簡訊、無廣告」的嚴格規定，提升觀眾觀影品質。

在矽谷這個日益自動化的科技中心，Alamo Drafthouse逆勢操作，以人本服務與文化體驗為核心，為觀影產業注入新意，也為本地居民提供就業與生活品質的雙重提升。

Alamo Drafthouse 電影院以親身服務、內容豐富的啤酒和美食菜單以及...
Alamo Drafthouse 電影院以親身服務、內容豐富的啤酒和美食菜單以及多樣的影片選擇而聞名。 （記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷 電影院 人工智慧

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