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響尾蛇春季出沒灣區多地 民眾需提高警覺

記者徐蓓蓓╱舊金山即時報導
隨著氣溫上升，加州原生響尾蛇開始活躍，整個灣區進入蛇類出沒高峰期。（東灣區域公園管理局提供）
隨著氣溫上升，加州原生響尾蛇開始活躍，整個灣區進入蛇類出沒高峰期。（東灣區域公園管理局提供）

隨著氣溫上升，加州原生響尾蛇開始活躍，整個灣區進入蛇類出沒高峰期。從東灣的山徑步道，到南灣郊區草叢，再到北灣與半島地區城市邊緣，蛇蹤頻繁引起居民與公園單位高度關注。各地公園管理部門呼籲民眾加強防範，與野生動物保持距離，避免危險接觸。

根據東灣區域公園管理局（East Bay Regional Park District）最新通報，近期在包括Mission Peak、Sunol Wilderness及Black Diamond Mines等熱門景點，已出現多起蛇類目擊或接觸事件。南灣如聖塔克拉拉縣的Almaden Quicksilver與Rancho San Antonio，北灣的Marin Headlands與Point Reyes一帶，也陸續接獲蛇類出沒通報。城市邊緣如庫比蒂諾與核桃溪郊區亦有民眾通報住宅後院發現蛇蹤。

加州野生動物部門提醒：響尾蛇通常在春至秋三季活動最頻繁。牠們不主動攻擊人類，但當受到威脅或驚嚇時會自衛反擊。每年灣區醫院都會接獲數起蛇咬病例，其中部分為孩童或寵物遭咬，情況嚴重者須接受抗蛇毒治療。

各地公園局建議以下安全措施：

避免單獨登山，隨行者可在緊急狀況時提供協助。保持在步道上行走，勿擅自穿越高草或灌木叢。若帶狗同行，應繫上牽繩，並避免讓狗鑽草堆。注意響尾蛇尾部的警戒聲響，勿驚擾或靠近蛇類。野餐或休息時先檢查石頭、倒木周邊環境

萬一被蛇咬，應：立即撥打911求助。保持冷靜，避免劇烈運動。讓傷肢低於心臟位置並等待醫療支援。切勿使用止血帶、吸毒或切傷部位。醫療院所不需確認蛇種即可給予正確抗毒血清。

加州保護野生動物法亦明文規定，嚴禁捕捉、殺害或帶走任何野生動植物，違者將面臨處罰。

民眾可至各縣公園局或加州漁獵廳（California Department of Fish and Wildlife）網站，下載蛇類辨識手冊、觀看安全教育影片或查詢近期通報地點。

野生動物專家指出，灣區的常見毒蛇為北太平洋響尾蛇（Northern Pacific Rattlesnake），其毒性具潛在危險性，但可透過及時處理有效控制風險。隨著都市擴張與棲地交錯，蛇類與人類活動範圍重疊日益頻繁，民眾務必謹慎應對。

加州 灣區 寵物

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