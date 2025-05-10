美國台灣傳統周 十鼓擊樂團表演「台灣躍動」

僑委會為結合「美國台灣傳統周」向主流社區推展台灣文化，5月10日至5月11日派出台灣知名的十鼓擊樂團來到舊金山訪演，駐舊金山台北經文處長賴銘琪伉儷、金山灣區僑教中心主任莊雅淑及許多僑務委員及僑領，歡迎十鼓擊樂團抵達美國第一站舊金山，並共同餐敘。（記者江碩涵／攝影）

僑委會為結合「美國台灣傳統周」向主流社區推展台灣文化，5月10日至5月11日派出台灣知名的十鼓擊樂團來到舊金山 訪演。十鼓擊樂團在享譽國際享譽，這次以「台灣躍動」為主題，透過台灣的自然風光與傳統文化，結合鼓樂、傳統樂器與現代搖滾音樂，以全新創意詮釋台灣音樂故事，帶來一場震撼的視聽饗宴。

金山灣區 僑教中心主任莊雅淑表示，每年台灣傳統周是展現台灣文化最好時機，透過優質台灣文化和世界交朋友是最快的方式，讓青年僑團藉由參與籌備激發創意，「2025年美國台灣傳統周－十鼓擊樂團」訪演特別聯合由美國出生的台美二代青年社團台美公民聯盟-專業台美人舊金山灣區分會（TAP-SF）及由台裔移民僑青家庭所組成北加州 台灣文化體育協會，分別於5月10日在舊金山聯合廣場、5月11日下午3時於Fox Theater (Redwood City)演出。

這次擔綱演出的「十鼓擊樂團」音樂作品深受觀眾的喜愛。該團曾獲金曲獎、葛萊美獎、美國獨立獎三項大獎提名，擅長以台灣在地的題材、風景、多樣化民族擊樂的元素，重新詮釋傳統擊樂原有的面貌。

該樂團還有一段感人的故事，就是樂團為守護在地人兒時記憶，成功以鼓陣藝術將遭廢棄面臨拆除命運的台南仁德糖廠活化成為文創園區，守住百年糖廠風貌，這段故事還被拍攝成「加油！男孩」勵志電影，激勵藝文界及許多民眾。

這次該樂團以「台灣躍動」為主題，透過台灣的自然風光與傳統文化，融合現代搖滾曲風及震撼鼓樂，創造出全新的跨界音樂藝術風格，透過節奏感鮮明的音樂與表演，呈現充滿張力的視覺效果，象徵台灣充滿動力、勇往直前的無畏精神。

TAP-SF 台灣化節召集人Allen表示，該會每年舉辦美國西岸最大台灣嘉年華活動－台灣文化節，整天活動除體驗台灣小吃美食，非常高興能有十鼓擊樂團將配合該活動帶來精彩表演；TAP-SF是由一群在美國出生的台美人第二代組成，在距離台灣萬裡的舊金山，每年五月這群台美青年總會放下自己事業，籌備著台灣文化節，只希望將台灣美食、台灣民俗體驗及台灣表演結合，讓主流人士體驗台灣。

以主辦國際童玩節頗富盛名的北加州台灣文化體育協會，由來自矽谷台裔僑青家庭，為讓自己孩子能與台灣有更多聯結，每年會員出錢出力籌備國際童玩節，希望促進台灣社區與各族裔交流。文體會會長林宏達表示，文體會首次承接僑委會台灣文化周訪演，相信能讓更多人感受台灣優質文化，尤其是5月11日是母親節，他邀請大家下午3時扶老攜幼來看十鼓擊樂團，70分鐘完整表演一定會讓大家印象深刻。

精彩的五月，僑委會「2024年美國台灣傳統週－十鼓擊樂團」，將帶給舊金山及灣區民眾驚艷優質表演，歡迎各界來感受台灣魅力。

活動：十鼓擊樂團台灣文化節

日期：5月10日

時間：12時15分至12時45分及15時15分至15時45分

地點：舊金山聯合廣場（Union Square）

方式：免費入場，現場另有美食攤位、台灣表演及各項活動

活動：十鼓擊樂團劇場表演

日期：5月11日

時間：下午3時至4時30分

地點：Fox Theater(Redwood City)

停車：Jefferson Parking Garage (1.5hr free)