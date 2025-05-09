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灣區捷運BART大當機 50站關閉舊金山通勤族崩潰

記者李怡／舊金山即時報導
BART清晨在官媒發出預警通知。（記者李怡/翻攝）
BART清晨在官媒發出預警通知。（記者李怡/翻攝）

5月9日清晨，整個舊金山灣區的捷運系統BART突然全面停駛，造成通勤高峰大亂。從清晨6時起，BART全線50個車站關閉，列車停擺超過數小時，起因電腦故障，導致列車控制系統無法運作。

事故發生在早上4點多，BART透過緊急通報指出，列車控制系統無法啟動，無法顯示列車即時位置，為了安全起見，全線暫停服務。BART首席傳訊官特羅斯特（Alicia Trost）接受媒體訪問時說：「控制中心看不到列車的運作狀況，這在安全上是絕對不允許的。」她表示，目前技術人員正全力重啟所有伺服器，希望儘快恢復系統，但尚未給出明確時間表。

突發事故發生在上班高峰，對成千上萬依賴BART通勤的灣區民眾帶來影響。據了解早上7點前往舊金山方向的灣橋已經大塞車，許多通勤族臨時轉乘公車或選擇開車進城，交通壓力瞬間暴增。

BART上一次系統性停擺是在2023年1月，當時因為軌道維修問題中斷服務，但因仍處於疫情期間，影響相對有限。而類似這次的電腦系統全面當機，則要追溯到2019年，當時花了好幾個小時才完全恢復。

截至發稿前，BART仍未恢復運行。事件再次凸顯灣區大眾運輸系統對電腦系統的依賴，也讓不少民眾思考，若沒有BART，上班之路該怎麼通勤。

週五清晨BART因電腦故障，導致停擺。（記者李怡/攝影）
週五清晨BART因電腦故障，導致停擺。（記者李怡/攝影）

灣區 舊金山 疫情

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