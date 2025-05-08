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芭芭拉李選擇屋崙土生土長華裔擔任其幕僚長

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芭芭拉李選擇屋崙土生土長華裔Miya Saika Chen擔任其幕僚長。(圖為芭芭拉李辦公室提供)
芭芭拉李選擇屋崙土生土長華裔Miya Saika Chen擔任其幕僚長。(圖為芭芭拉李辦公室提供)

屋崙市長當選人芭芭拉李(Barbara Lee)選擇一位曾在歐巴馬政府任職的當地進步派領袖，擔任幕僚長職務，這是她的辦公室第一位正式聘任員工。

「舊金山紀事報」報導，屋崙土生土長華裔Miya Saika Chen將擔任芭芭拉里辦公室幕僚長。她曾任屋崙市議員勵琪(Nikki Fortunato Bas)幕僚長，勵琪是進步派堅定支持者，在去年11月選民選她為阿拉米達縣議員之前，曾任屋崙市議會議長。

芭芭拉李聲明表示，Miya Saika Chen知道如何與市府各部門合作，完成任務。她擁有廣泛社區網絡，並與在屋崙非營利組織、小型商業與社區福利相關單位建立關係，有助確保社區各階層合作，共同完成各項工作。

Miya Saika Chen是芭芭拉李辦公室聘任級別最高員工，此一任命正值她準備履行當選承諾，帶領全市團結因應挑戰之際。未來兩年，市府用於支付消防、警察與其他服務的普通用途基金，將面臨近2億7000萬美元赤字。

屋崙臨時市長詹金斯(Kevin Jenkins)提議，透過裁減約400個市府職位、並在2026年6月州初選投票提出地塊稅提案，解決赤字問題，並為屋崙市創造更多收入。芭芭拉李認為，詹金斯的提議是朝正確方向邁出一步。

Miya Saika Chen聲明表示，支持當選市長的願景，屋崙社區將團結，跨越不同選區、社區、勞工與商業，確保屋崙居民應獲得的結果。

芭芭拉李上周公布一批顧問名單，由政界人士、商界領袖、慈善家、律師、非營利組織負責人組成，將提供公共安全、無家可歸與其他議題的建議。這個領導小組將協助施行市政計畫，重點為制定公共安全策略、簡化建築許可與清理垃圾，以及芭芭拉李上任100天內將實現的其他目標。

作為幕僚長，Miya Saika Chen致力於擴大屋崙市防治暴力策略「Ceasefire」，並優先考慮可負擔房屋與社區土地信託。在她擔任勵琪幕僚長期間，團隊成功推動一項100%可負擔住房計畫。

Miya Saika Chen曾任前總統歐巴馬政府資深顧問，領導一項目標為增加對亞裔美人與太平洋島民服務與聯繫的提案。

芭芭拉李將於5月20日宣誓就職。

屋崙 歐巴馬 亞裔

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