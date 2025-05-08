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2025台灣夜市歌仔戲曲文化節 5/18登場

記者江碩涵／聖荷西即時報導
北加州台灣同鄉聯合會（TAFNC）日前舉行2025台灣夜市歌仔戲曲文化節記者會，宣布5月18日在金山灣區僑教中心舉行「2025台灣夜市歌仔戲曲文化節」。（主辦單位提供）
北加州台灣同鄉聯合會（TAFNC）日前舉行2025台灣夜市歌仔戲曲文化節記者會，宣布5月18日在金山灣區僑教中心舉行「2025台灣夜市歌仔戲曲文化節」。（主辦單位提供）

加州台灣同鄉聯合會（TAFNC）日前舉行2025台灣夜市歌仔戲曲文化節記者會，宣布5月18日在金山灣區僑教中心舉行「2025台灣夜市歌仔戲曲文化節」，結合傳統歌仔戲、台灣夜市美食與夜市遊戲，打造一場台灣文化盛宴。國立台灣戲曲學院20人演出團隊將首度來訪美國，帶來六齣經典與創新兼具的折子戲，包括「薛平貴與王寶釧」、「薛丁山與樊梨花」、「梁山伯與祝英台」等，以及融合rap元素的歌仔戲快閃，展現戲曲年輕化風貌。

北加州台灣同鄉聯合會副會長陳瓊㔵、活動節目總監暨僑務委員劉玲霞、僑務委員張正邦以及東灣台灣同鄉會等八大鄉會代表出席。陳瓊㔵及劉玲霞表示，此次能邀請國立臺灣戲曲學院來到美國演出，是一次極為珍貴的文化交流機會，希望能激發台美年輕世代朝聖，將台灣傳統藝術與精神，傳承給下一代。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑感謝聯合會特別邀請國立台灣戲曲學院師生前來舊金山灣區演出台灣傳統藝術「歌仔戲」，將台灣傳統文化介紹給灣區僑胞和各族裔人士，讓世界看見台灣。

劉玲霞也預告當天將安排美食區重現夜市盛況，供應台式炒米粉、肉燥飯、飯糰、麻糬、酸梅湯、愛玉仙草飲與佳德鳳梨酥等小吃。遊戲區設有打彈珠、撈金魚、套圈圈等童玩，民俗展示區則展出戲服、戲鞋、刀槍道具與布袋戲偶等，呈現台灣藝文之美，精彩可期，歡迎僑胞踴躍參加。

北加州台灣同鄉聯合會（TAFNC）日前舉行2025台灣夜市歌仔戲曲文化節記者會，...
北加州台灣同鄉聯合會（TAFNC）日前舉行2025台灣夜市歌仔戲曲文化節記者會，宣布5月18日在金山灣區僑教中心舉行「2025台灣夜市歌仔戲曲文化節」。（主辦單位提供）

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