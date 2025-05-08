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聯邦暫緩對無家者援助金設限 金山成功爭取保護令

記者李怡╱舊金山即時報導
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聯邦暫緩對無家者援助金設限，金山成功爭取保護令。（記者李怡╱攝影）
聯邦暫緩對無家者援助金設限，金山成功爭取保護令。（記者李怡╱攝影）

聯邦法院近日裁定，川普政府不得在現階段對住房與城市發展部（HUD）發放的無家可歸援助款項設下違憲限制，為舊金山與其他地方政府成功爭取到一紙為期14天的臨時限制令（TRO），以避免數千名弱勢居民立即受到影響。

舊金山市檢察官邱信福（David Chiu）8日發表聲明指出，這項裁決對全市而言至關重要。HUD每年透過「關懷持續計畫」（Continuum of Care, CoC）提供超過5000萬美元的聯邦資金，用以協助無家可歸者安置與穩定住房。川普政府今年3月試圖加入一系列政治性的新限制條件，被多地政府認為違憲且無法接受。

根據市府統計，舊金山目前有逾8300名無家可歸者，倚賴CoC資金的家庭與個人超過1400戶，涵蓋永久支持性住房、快速再安置、過渡性住宅、租屋補助、青少年與家庭服務等。若聯邦資金受阻，這些原本已身處困境的居民恐面臨驅逐風險。

邱信福指出：「這些資金是用來協助我們最弱勢的市民，卻被川普政府用來強推帶有排外、反平權、反墮胎的政治主張，完全違背憲法精神與聯邦撥款的初衷。我們不會讓這些政策犧牲舊金山的價值與社區的基本保障。」

法院認定原告立場合理　未來將審理初步禁制令

根據法院裁定，HUD的新限制條件未經國會通過，與原本撥款目的無關，也無助於提高執行效率，違反三權分立原則與「行政程序法」。法院認為，原告（包括舊金山、紐約、波士頓、聖塔克拉拉縣、華盛頓州的多個縣市等）勝訴機會高，若不暫時阻止這些條件，將造成不可挽回的傷害。

該案目前由華盛頓州西區聯邦地方法院審理，14天後法院將決定是否發布進一步的初步禁制令（Preliminary Injunction），以持續保障地方政府及受助民眾。

「關懷持續計畫」為1990年代國會設立的聯邦住房資助項目，專為協助無家可歸者提供整合性服務與住房，資金申請人包括地方政府與非營利組織。舊金山每年透過市無家可歸與支援住房局（HSH）統一申請該筆補助，資源遍及全市數十個安置項目。

舊金山 川普 華盛頓州

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