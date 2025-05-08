票選最愛機場 順便幫SJC小雞換件衣服

聖荷西機場的吉祥物小雞「Ernie」。（聖荷西機場官網）

聖荷西 峰田國際機場（SJC）邀請民眾參與Condé Nast Traveler2025年讀者選擇獎（Readers’ Choice Awards）投票 ，提名SJC為全美「最受喜愛機場」。該獎項素有旅遊界奧斯卡之稱，是由全球旅客票選出最佳旅遊體驗的重要指標。民眾可透過該網站的「國內機場」（U.S. Airports）類別，選擇聖荷西作為首選機場，展現對本地航空樞紐的支持。

同時，為了進一步拉近與旅客的距離，SJC推出全新線上互動遊戲平台「Ernie's Runway」，以富有創意的方式介紹機場最新服務與季節性活動。該平台承襲去年SJC慶祝75周年所推出的吉祥物「Ernie + Friends」人氣熱潮，讓民眾透過數位介面，為代表SJC的小雞角色打造個人造型。

玩家可自由選擇旅行主題服飾、配件及背景，完成後可下載或分享到社群媒體 ，傳遞個人風格與旅行靈感。1949年，聖荷西國際機場剛開航時，第一批貨運竟不是高科技產品或郵件，而是一群小雞，這批小雞從聖荷西出發，被運送至其他城市，也見證了當時南灣以農業為主的經濟型態。這個鮮為人知但溫馨的歷史趣聞，成為 SJC 建立吉祥物的靈感來源。

為了紀念這段歷史，SJC 在2023年75周年慶時推出了吉祥物「Ernie」——一隻造型可愛、個性陽光的小雞。Ernie不只是可愛代言人，也成為推廣機場品牌和活動的主力，包括社交媒體互動、節日宣傳與機場文化教育。

在遊戲「Ernie's Runway」中，旅客可為小雞換裝、設計背景並參加抽獎活動，不僅讓旅客與機場文化互動，也讓 Ernie 成為連結過去與現在的象徵。遊戲鏈接為：https://www.flysanjose.com/erniesrunway

民眾只要參與平台活動並分享造型，即有機會贏得豐富獎品。SJC表示，希望透過這項創新互動體驗，讓旅客在起飛前就感受到聖荷西機場的友善與活力。