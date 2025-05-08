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比爾蓋茲宣布20年內捐出幾乎所有財富　

記者徐蓓蓓╱舊金山灣區即時報導
微軟共同創辦人比爾蓋茲7日在個人部落格GatesNotes宣布，將於未來20年內透過蓋茲基金會捐出幾乎所有財富。 （取自比爾蓋茲個人部落格GatesNotes）
微軟共同創辦人比爾蓋茲7日在個人部落格GatesNotes宣布，將於未來20年內透過蓋茲基金會捐出幾乎所有財富。 （取自比爾蓋茲個人部落格GatesNotes）

微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）7日在個人部落格GatesNotes宣布，將於未來20年內透過蓋茲基金會（Gates Foundation）捐出幾乎所有財富，總額預計超過2000億美元，並計畫於2045年正式關閉基金會。他強調：「我不希望人們在我死後說我還擁有巨額財富，因為有太多急迫的問題需要資源來解決。」

蓋茲指出，蓋茲基金會自2000年創立以來，在他和前妻梅琳達以及巴菲特的支持下，已捐出超過1000億美元。他原本規畫在身後數十年內讓基金會自然結束，如今決定大幅提前，以加快影響力並提供合作夥伴更大的確定性。

基金會接下來的三大核心目標為：終結可預防的孕產婦與嬰幼兒死亡、消除致命傳染病，以及協助數億人擺脫貧困。他表示，1990年全球五歲以下兒童死亡人數為1200萬，2019年降至500萬，未來有望再減半。基金會將持續支持疫苗研發與普及、基因療法、營養改善及母嬰健康推廣。

傳染病防治方面，蓋茲希望在基金會結束前，能根除小兒麻痺、幾內亞蟲病，並力拚終結瘧疾、麻疹與肺結核等疾病。他強調，成功關鍵在於降低新技術的成本，讓全球弱勢地區也能獲得平等醫療資源。

在教育與經濟發展方面，基金會將持續推動美國公立學校改革，特別針對數學教育、AI教學工具導入與提升畢業率，協助弱勢族群翻轉未來。農業方面，基金會將協助小農應對氣候變遷，研發耐旱高產作物，改善營養與糧食安全，並推廣數位基礎建設以促進金融包容。

此外，蓋茲表示，他仍會投入能源創新與阿茲海默症等領域的研發，透過Breakthrough Energy與TerraPower等企業推動潔淨能源，如有盈利也會全數回饋基金會。

蓋茲致敬已故父親老蓋茲與資深好友巴菲特，稱兩人深深影響基金會的價值觀與方向。他也鼓勵其他富豪加快慈善步伐：「我們無法獨力彌補全球援助的缺口，但我們有責任運用資源改變更多人的命運。」

蓋茲表示，這將是他人生與事業的最後篇章，「微軟即將滿50周年，而我今年也將70歲，現在正是我將所累積的資源回饋社會的時候。」

微軟 巴菲特 麻疹

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