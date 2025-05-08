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偶中有情戲裡有道 台灣布袋戲感動灣區觀眾

記者王日芯╱聖荷西即時報導
布袋戲引來觀眾陣陣笑聲。（記者王日芯╱攝影）
布袋戲引來觀眾陣陣笑聲。（記者王日芯╱攝影）

來自台灣、享譽國際的布袋戲團「集藝戲坊」，與光興閣掌中劇團聯手，日前在迦南教會演出，透過傳統藝術進行別開生面的布道會。本次演出由牧師劉曉亭（藝名劉三）帶領，與灣區民眾共用台灣文化與信仰的交會時刻。

活動由迦南教會主辦，現場除布袋戲演出外，並設有互動式工作坊，讓觀眾親自體驗布袋戲操偶及戲偶製作，讓社區朋友們有更多交流與認識的機會。此次巡演由長年致力於布袋戲傳承與創新的「集藝戲坊」主導。該團曾多次獲得文化獎項肯定，這次北美之行由「真心愛台灣」協會與教會合作促成，盼能透過傳統藝術搭起文化與心靈交流的橋梁。

演出由知名布袋戲師黃僑偉領銜，他師承國寶級大師李天祿、陳錫煌與李傳燦，技藝深厚，是台灣少數具備完整傳統傳承與創新能力的演師。黃僑偉長年推動布袋戲跨界合作，結合南管、京劇現代舞等藝術元素，讓布袋戲走出戲台，走入更多人的生活中。

當天演出內容以台語進行，貼心搭配中英文字幕，讓不同語言背景的觀眾都能無障礙欣賞。開演前，由牧師劉曉亭（劉三）登台，幽默風趣地介紹布袋戲的歷史、操偶技術與台灣的戲劇文化，瞬間拉近與觀眾的距離。他一邊講述，一邊與布袋戲偶現場互動，逗趣對話引來滿堂笑聲，孩子們更是睜大眼睛、全神貫注，深怕錯過每一個動作。

演出正式開始後，精緻的戲臺上登場的戲偶彷彿有了靈魂，舉手投足間不僅展現出傳統戲偶的細膩雕工，更展現操偶師驚人的技術。戲偶能飛奔、翻滾，甚至還能來一段「抽煙」，細細吐出陣陣白煙，現場傳來讚歎聲。

本場戲碼講述兄弟蘇永福與蘇永貴的故事，融合父子情誼與信仰議題，劇情張力十足。兄弟爭執、父子對話等情節動人心弦，搭配現場演奏的傳統樂器如琵琶、二胡等，使觀眾如身歷其境。在戲劇的轉折處，觀眾時而會心一笑，時而沉默深思。

小朋友看得笑聲連連，大朋友也不時點頭讚嘆，許多觀眾表示，這不只是場表演，更是一場文化的洗禮和心靈的震撼—傳統布袋戲在這片異地土地上，用最熟悉的語言與最古老的技藝，講述最真摯的人情與信仰。

牧師劉曉亭介紹兔子布偶。（記者王日芯╱攝影）
牧師劉曉亭介紹兔子布偶。（記者王日芯╱攝影）

灣區 京劇 現代舞

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