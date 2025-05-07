歡慶母親節 僑教中心故事時間親子互動做花朵水晶球

僑教中心的故事時間因為母親節活動，特別邀請Mandarin Mommy & Me線上中文機構創辦人陳紫雯，以她一貫生動活潑的教學風格，帶領孩子們透過繪本「猜猜我有多愛你」。（主辦單位提供）

為了歡慶母親節 及美國官方訂定台灣傳統週，金山灣區 僑教中心5月11日在圖書館舉辦「母親節故事時間」活動，金山灣區僑教中心主任莊雅淑在活動中預祝所有媽媽們母親節快樂，並向現場民眾介紹即將展開的台灣文化慶祝活動，邀請僑青家庭踴躍參加。

莊雅淑表示，五月第二個星期是美國官方訂定的「台灣傳統週」，僑教中心特別聯合在地社團舉辦一系列慶祝活動，包括5月10日在舊金山聯合廣場（Union Square）登場的「臺灣文化節」，以及5月11日母親節當日於佛斯特城（Foster City）舉行的「台灣十鼓樂團」表演，盼藉由文化活動增進海外社群對臺灣傳統的認識與連結。

僑教中心的故事時間因為母親節活動，特別邀請Mandarin Mommy & Me線上中文機構創辦人陳紫雯，以她一貫生動活潑的教學風格，帶領孩子們透過繪本「猜猜我有多愛你」，進行一場結合音樂律動、親子 互動遊戲與中文語句練習的故事時間。孩子們在遊戲與歡笑中學習中文，也透過故事理解母親的愛，活動現場充滿笑聲與感動。

活動最後，由僑教中心準備的親子手作「花朵水晶球」DIY讓小朋友親手製作節日禮物，送給辛勞的媽媽們，畫下溫馨句點。