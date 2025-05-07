台裔之光陳凱玲 WNBA 首秀吸睛

陳凱玲是首位透過選秀進入WNBA的台裔球員。（WNBA官網）

5月6日晚間在WNBA金州女武神（Golden State Valkyries）籃球隊歷史性的首場季前賽中，一位來自台灣家庭的年輕後衛悄然登場，卻引來全場目光。她是陳凱玲（Kaitlyn Chen），首位透過選秀進入WNBA的台裔球員。身穿2號黑色球衣的她，以流暢的跑動、積極的防守和果斷的傳球，展現出不凡的潛力，也正式拉開她WNBA職業生涯的序幕。

這場比賽於舊金山 大通中心（Chase Center）舉行，對手為洛杉磯 火花隊（LA Sparks），吸引了數千名球迷入場，見證金州女武神這支全新球隊的首次亮相。作為隊中少數亞裔球員，陳凱玲的出場格外引人注目，特別是在亞太裔傳統文化月（AAPI Heritage Month）這個充滿象徵意義的時刻。

陳凱玲成長於洛杉磯，父母皆來自台灣，自小受家庭鼓勵走上籃球路。她在普林斯頓大學攻讀本科期間嶄露頭角，畢業後更獲邀加入NCAA勁旅康乃狄克大學（UConn）攻讀研究所，並擔任先發後衛，場均貢獻助攻與穩定控場。2025年，她在WNBA選秀中於第三輪被新軍金州女武神隊選中，成為該隊創隊元年陣容的一員。

在這場比賽中，陳凱玲展現優異的球場嗅覺與空間判斷，多次協助隊友創造快攻機會，也不時主動補位防守。雖然初登職業舞台，動作間已展現成熟冷靜的態度，贏得球迷熱烈掌聲。她的上場時間雖不算長，但每一回合都充分把握，展現出想在WNBA站穩腳步的決心。

現場觀眾、來自灣區 的台灣移民第二代王小姐激動表示：「看到凱玲站上WNBA賽場真的好感動，她不只是為自己拚，也代表了我們這一代在美國的努力與可能性。」

亞太裔歷史文化基金會（Asian Pacific American Heritage Foundation）主席鄭可欣（Claudine Cheng）在賽後表示：「這是一個重要的時刻。陳凱玲的出現不只是體壇上的里程碑，更是對所有亞太裔年輕人最具力量的象徵。她證明了，在專業運動的舞台上，我們也能發聲、站穩、綻放光芒。」