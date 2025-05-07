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舊金山警察局長宣布卸任，市長任命葉培恩為臨時局長

記者李怡╱舊金山即時報導
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羅偉（左）任命葉培恩（右）為臨時警察局長。（記者李怡╱攝影）
羅偉（左）任命葉培恩（右）為臨時警察局長。（記者李怡╱攝影）

舊金山警察局長史考特（Bill Scott）7日宣布，將於6月底卸任，結束其超過八年的任期。史考特是近數十年來任職最久的局長。他表示，將前往另一個司法管轄區擔任警察局長，但未透露具體地點。市長羅偉（Daniel Lurie）在市政廳的新聞發布會上宣布這一消息，並表示將與史考特密切合作，以確保順利交接。

史考特於2017年由前市長李孟賢（Ed Lee）任命，接替因警察槍擊事件和種族歧視醜聞而辭職的前任局長Greg Suhr。在任期間，史考特推動了多項改革，包括引入自動車牌讀取器和無人機等技術，並實現了兇殺案、槍支暴力和汽車盜竊案件的歷史性下降。

在新冠疫情期間，市民對於街頭毒品交易、非法街頭販售和警力短缺等問題感到不滿，這些因素促成了2022年地區檢察官博徹思（Chesa Boudin）的罷免，以及2024年羅偉在市長選舉中擊敗布里德（London Breed）。

在史考特卸任後，前警察指揮官、現任市長公共安全局長葉培恩（Paul Yep）將擔任臨時局長。葉培恩自1996年加入舊金山警察局，曾擔任多個警察分局的指揮官，並於2023年退休。2025年初，羅偉任命葉為首位公共安全局長，負責協調警察、消防、緊急管理等八個部門的工作。但葉局長表示，他不會競爭正式局長職位。

羅偉將從警察委員會提交的候選人名單中選出新局長。目前，委員會多數成員與羅偉立場一致，預計將在未來幾天開始遴選程序。新任局長將面臨包括警力短缺約500人、街頭毒品交易和非法販售等挑戰。儘管近期犯罪率有所下降，但市民對公共安全的關注仍然強烈。

史考特的離任標誌著舊金山警察局的一個時代結束，也為市長羅偉實施其公共安全改革議程提供了機會。新任局長的選擇將對城市未來的治安政策產生深遠影響。

史考特將於六月底卸任（記者李怡╱攝影）
史考特將於六月底卸任（記者李怡╱攝影）
舊金山警察局長史考特（右一）卸任，羅偉（左二）任命葉培恩（左三）為臨時警察局長。...
舊金山警察局長史考特（右一）卸任，羅偉（左二）任命葉培恩（左三）為臨時警察局長。（記者李怡╱攝影）

羅偉 舊金山 種族歧視

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