北加州校聯會春遊健行 稀有動物尖尾鷸現身超吸睛

北加州校聯會日前舉辦春遊健行活動，共有23 所大學校友，包括18 所台灣的大學、五所北美的大學，205人參加活動。（主辦單位提供）

北加州 中國大專校友會聯合會（JAACUC）日前舉辦春遊健行活動，共23 所大學校友，包括18 所台灣的大學、五所北美的大學，205人參加活動，不僅活動盛大，且也讓許多第二代孩子們接觸到大自然，許多校友僑胞們都大力讚賞活動的豐富。

北加 州校聯會表示，這次考量到不同年齡層的需求，由校聯會副會長霍慶來規畫出三條難度與特色各異的健行路線，其中挑戰型的六英里路線是通往 Coyote Hills Regional Park，適合體能充沛、喜愛戶外攀爬與遠景的參加者；另一條則是兩英里輕鬆路線，沿著 Don Edwards 保護區園內步道進行，讓校友們能夠悠閒漫步。

校聯會表示，最引人注目的則是專為親子 家庭設計的「Kids Meet Ranger」導覽活動，這條路線與保護區巡護員（Ranger）討論後特別安排，由巡護員Miguel親自帶領30多位小朋友與家長深入園區，認識濕地中特有的動植物。

活動中，Miguel 帶領大家在遊客中心觀看介紹影片，幫助孩子們更深入了解舊金山灣區豐富的生態資源，特別令人驚喜的是，當天孩子們在樹上發現了一隻貓頭鷹的身影，更在濕地堆中目睹了瀕臨絕種、長有尖尖喙與褐色毛髮的稀有動物尖尾鷸（Ridgway’s Rail）。

活動結束後，Miguel帶領全體小朋友宣誓，「從今起願意背負保護National Wildlife Refuge and Plant的使命，並向更多人分享他們今天所學習到的知識」，小朋友們接受勳章頒發後，貼心地寫了一張感謝卡送給Miguel，雙方互動開心。

校友表示，這次的活動內容豐富，不僅有親子互動遊戲，還準備了許多小朋友喜愛的點心與小禮物，讓孩子們有自然生態學習，又有戶外活動，有吃有拿，大家都很開心，也讓家長感受到主辦單位的用心。有家長說，一路上大家邊走邊聊天，沒有人喊累，這不只是賞鳥活動，更是一次孩子們眼力與耐力的大考驗。