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金山灣區媽媽教室 以夜市小吃示範台灣美食教學

記者江碩涵／聖荷西即時報導
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金山灣區媽媽教室5月5日在南灣狀元樓舉辦2025年僑務委員會台灣美食國際巡迴講座，以「輝煌美食、夜巿飄香」為主題，展現台灣小吃風采。（主辦單位提供）
金山灣區媽媽教室5月5日在南灣狀元樓舉辦2025年僑務委員會台灣美食國際巡迴講座，以「輝煌美食、夜巿飄香」為主題，展現台灣小吃風采。（主辦單位提供）

金山灣區媽媽教室5月5日在南灣的狀元樓舉辦2025年僑務委員會台灣美食國際巡迴講座，這次以「輝煌美食、夜市飄香」為主題，由台灣選派的文化大學生活與應用科學系海青班烹飪科教師連愛卿，攜手知名鍋具示範老師杜麗娟，用在地食材復刻八道經典台灣夜市美食，吸引260人參加。

金山灣區媽媽教室5月5日在南灣狀元樓舉辦2025年僑務委員會台灣美食國際巡迴講座...
金山灣區媽媽教室5月5日在南灣狀元樓舉辦2025年僑務委員會台灣美食國際巡迴講座，以「輝煌美食、夜巿飄香」為主題，展現台灣小吃風采。（主辦單位提供）

舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪與夫人雲雯蓁、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、僑務委員魏德珍、劉玲霞、僑務諮詢委員林貴香伉儷、庫比蒂諾學區委員冦惠風及260位主流民眾及僑胞參與，現場香氣四溢、熱鬧非凡。

賴銘琪表示，台灣美食是最好的外交名片，期盼透過台灣美食軟實力與世界交朋友，讓主流融入台灣美食文化，也鼓勵僑胞，一定要分享美食給更多國際的朋友，吸引國際人士到台灣觀光，促進經濟。

莊雅淑表示，感謝僑委會這次安排廚藝精湛的兩位主廚、老師到舊金山灣區，僑胞可以吃到最道地、最懷念的台灣故鄉味。她表示，也相當感謝媽媽教室團隊的辛勞，僑務諮詢委員高玉麗20年前最早提出台灣美食國際巡迴的活動構想，僑委會開始推動，每年派出台灣主廚巡迴世界各地示範台灣美食，這也成為海外僑界每年最期待的盛事之一。

金山灣區媽媽教室負責人高玉麗表示，今年的主題是跟著輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳返台時吃過的夜市美食而尋找出台灣小吃，也是許多僑胞敲碗、許願的小吃，希望藉由兩位主廚、老師的指導，大家可以在家裡也做出家鄉味。

金山灣區媽媽教室5月5日在南灣狀元樓舉辦2025年僑務委員會台灣美食國際巡迴講座...
金山灣區媽媽教室5月5日在南灣狀元樓舉辦2025年僑務委員會台灣美食國際巡迴講座，以「輝煌美食、夜巿飄香」為主題，展現台灣小吃風采。（主辦單位提供）

金山灣區媽媽教室5月5日在南灣狀元樓舉辦2025年僑務委員會台灣美食國際巡迴講座...
金山灣區媽媽教室5月5日在南灣狀元樓舉辦2025年僑務委員會台灣美食國際巡迴講座，以「輝煌美食、夜巿飄香」為主題，展現台灣小吃風采。（主辦單位提供）

今年教學菜色全是台灣道地夜市小吃，內容包括割包、筒仔米糕、台式雞卷、藥膳麻油雞麵線、鹿港芋丸、三杯豬血糕、蚵仔煎及燒麻糬，每一道都勾起家鄉的回憶。

參與的主流民眾Frank Sinatra及Richard Gianforte在體驗製作割包時，迫不及待立刻品嘗，表示「台灣漢堡」真的很美味。每年固定參加的僑胞也說，每年藉由台灣美食國際巡迴講座的機會，學到了很多廚藝，且也是僑胞們相聚的好機會，希望年年都有這麼棒的活動。

僑教中心在現場設置僑胞申辦i僑卡攤位，鼓勵僑胞申請踴躍。這場融合美食、文化與溫度的講座，不僅大飽口福，更讓台灣家鄉味飄進每一位僑胞的心中。

金山灣區媽媽教室5月5日在南灣狀元樓舉辦2025年僑務委員會台灣美食國際巡迴講座...
金山灣區媽媽教室5月5日在南灣狀元樓舉辦2025年僑務委員會台灣美食國際巡迴講座，以「輝煌美食、夜巿飄香」為主題，展現台灣小吃風采。（主辦單位提供）
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金山灣區媽媽教室5月5日在南灣狀元樓舉辦2025年僑務委員會台灣美食國際巡迴講座，以「輝煌美食、夜巿飄香」為主題，展現台灣小吃風采。（主辦單位提供）

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