高律琪拍賣影片TikTok爆紅

蘇富比拍賣官高律琪近期因一系列拍賣影片在TikTok上爆紅。（TikTok網站截圖）

來自灣區的蘇富比（Sotheby’s）拍賣 官高律琪（Phyllis Kao）近期因一系列拍賣影片在TikTok 上爆紅，成為社群媒體上的「拍賣女王」。她以優雅穩健的台風、獨具風格的語調與自然詼諧的臨場反應，打破外界對傳統拍賣官的刻板印象，吸引數百萬網友關注。

「她的聲音聽起來就像名媛」、「優雅又聰明，是我夢想中的拍賣官」──這些是網友在TikTok上對高律琪拍賣片段的熱烈回應。雖然她本人並未開設TikTok帳號，但包括蘇富比官方帳號與一般用戶紛紛上傳她主持拍賣的精彩畫面，點閱次數屢屢突破百萬。

現年三十多歲的高律琪目前擔任蘇富比副總裁兼客戶策略主管，常駐紐約，卻是在加州 柏克萊成長，並在屋崙的Clars Auctions踏入拍賣行業。她以流利的中、英、法、德語以及自創的「即興式拍賣風格」走紅，在去年成功主持全球最高價恐龍化石的拍賣後聲名大噪。今年春天，她於舊金山現代藝術博物館（SFMOMA）主持年度慈善拍賣，再度展現風采，為館方募得逾百萬美元。

在網路瘋傳的影片中，高律琪一身亮眼洋裝，語調溫潤而自信，時而俏皮調侃競標者「還要再試一次嗎？」、「這就放棄了？」引得現場笑聲不斷。她的拍賣節奏不急不徐，更重視與現場觀眾的互動與情感連結。

「她完全改變了我對拍賣的印象，讓人感覺像在看一場藝術表演」，一位TikTok網友留言說道。

高律琪曾經對媒體表示，自己從未受過專業聲音訓練，只是透過多語言的成長背景與日常的呼吸練習自然形成如今的聲音風格。對於走紅網路，她坦言感到既驚訝又感恩：「我從未想過拍賣這件事也能成為一種娛樂，更別說能引起這麼多人關注。」