亞太月華埠美食票選、街區活動熱鬧展開，小商家成主角
五月是全美亞太裔傳統月，今年舊金山市府特別把焦點放在最貼近大家生活的小商家和社區活動上，如從華埠的「鳳梨麵包冠軍」票選，到橫跨多個街區的美食慶典，邀請大家一起用行動支持亞裔開設的小店、餐廳和服務據點。
舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）表示，本周是向小商業致敬，「亞太裔社區是撐起城市文化和經濟的關鍵力量。」
市經濟與勞工發展辦公室（OEWD）今年首度推出「Chinatown Tasty Awards」，由社區居民親自票選出最愛的鳳梨包、燒賣和波霸，選出的不是什麼美食評論家，而是最了解當地口味的街坊鄰居。獲獎店家會貼上「Tasty Award」標誌，民眾可照著此標誌嚐嚐看。
如果想吃得更有儀式感，11日市府將和「安老自助處」一起舉辦「華埠美食導覽」，45分鐘的步行行程會參與民眾走訪六間得獎店，每人只要15美元，就能吃到三樣美食代表作（鳳梨包、燒賣、波霸奶茶），名額有限，9日上網報名（SelfHelpElderly.org）。
如不想排隊跟人擠，也可以下載「華埠美食護照」自己去吃一圈，一家一家收集印章，感覺就像城市版的美食尋寶遊戲。
除了華埠，OEWD也贊助了「Chow Fun SF」活動，7日至18日在Excelsior、OMI 和 Visitacion Valley 等街區的亞太餐廳會推出特色餐點，鼓勵大家走進社區、吃在地的味道。
官網 sf.gov/aapi 上也整理了整個五月的亞太裔活動和店家資訊，方便大家查詢與規畫行程。
在這次慶祝活動中，還特別介紹了一位新生代創業者的故事：李子健（Derrick Li），來自香港，從OEWD的「餐旅培訓計畫」起步，現在在Lower Nob Hill 開了間有濃濃亞洲風調酒的酒吧「Blind Pig Speakeasy」，小小空間裡，融合創意與文化，也為他人創造工作機會。他說：「能在舊金山創業是件很有成就感的事，這裡有足夠的亞裔群體，也支持小商業。」
市府也持續推動「傳統商業計畫」，表揚在社區服務超過30年的老字號店家，很多位於華埠、日落區、日本城與列治文。市府表示，這些老店不只是做生意，更是社區的共同記憶。
OEWD表示，目前已有10家亞裔新創商家在市區開幕，未來還會有五家陸續登場，包括賣手工湯麵的 Papa Noodle、提供生魚蓋飯的 Happy Poke、粵菜宵夜的台山小館等。
舊金山市府呼籲，舊金山每一條街、每一間小店，都是城市故事的一部分。這個五月，不妨走出家門，到街角的麵店、熟悉的奶茶店、傳統的點心鋪去走走，不只是吃一口美味，更是支持一間商戶、一段文化的延續。
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