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亞太傳統月 舊金山市議會表彰華人社區貢獻 勞微笑獲殊榮

記者李怡╱舊金山即時報導
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亞太月舊金山市議會表彰華人社區貢獻勞微笑（中）及其團體榮獲殊榮。（記者李怡╱攝影）
亞太月舊金山市議會表彰華人社區貢獻勞微笑（中）及其團體榮獲殊榮。（記者李怡╱攝影）

6日舉行的舊金山市議會會議上，為慶祝亞太裔傳統月（AAPI Heritage Month），第三區市議員李爾德與華裔市議員陳小焱聯合表彰華人社區美化華埠行動委員行政總監勞微笑（Lily Lo），感謝她多年來在華埠推動夜市、扶持小商業與凝聚社區的無私奉獻。

李爾德指出，勞微笑不僅是華埠夜市的靈魂人物，也是許多小商家背後堅強的支柱。「她的身影總出現在第一線，從佈置、管理到收尾，事無巨細都親力親為，連搬桌子、清垃圾都不假他人之手，」李爾德說。「『美國今日』才剛將我們的華埠夜市評為全美最佳，這背後就是Lily與她團隊默默耕耘的成果。」

華埠夜市因結合在地飲食、傳統藝術與青年志工的參與而大受歡迎。

市議員陳詩敏發言感謝勞微笑在疫情期間不畏風險，堅守社區前線支援小商家與弱勢群體，並說：「Lily是我們社區真正的領袖，用她的智慧與勇氣，在最困難的時候為華埠注入溫暖與力量。」

勞微笑在領獎時謙虛表示，這份榮譽屬於所有為社區付出的義工與合作夥伴。「沒有志工團隊的無私付出，沒有大家的信任與支持，這一切不可能成真。這個獎是我們所有人的。」

隨著夜市即將在9日（星期五）再度登場，市議會的表彰正逢其時，為活動再添一分光彩。勞微笑也邀請各界民眾當晚親臨現場，共襄盛舉，感受華埠的魅力與活力。

亞太月舊金山市議會表彰華人社區貢獻勞微笑及其團體榮獲殊榮。（記者李怡╱攝影）
亞太月舊金山市議會表彰華人社區貢獻勞微笑及其團體榮獲殊榮。（記者李怡╱攝影）
亞太月舊金山市議會表彰華人社區貢獻勞微笑及其團體榮獲殊榮。（記者李怡╱攝影）
亞太月舊金山市議會表彰華人社區貢獻勞微笑及其團體榮獲殊榮。（記者李怡╱攝影）

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