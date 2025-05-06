UPS擬導入Figure AI人形機器人 因應2萬人裁員重組計畫。(Gavin/ Unsplash)

據Yahoo Finance報導，矢志打造首款可商業化人形機器人 的聖荷西初創公司Figure AI ，近日宣布獲得6.75億美元的巨額融資，投資者陣容包括亞馬遜 創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、微軟、Nvidia、OpenAI與英特爾等科技與風投巨頭，使其公司估值攀升至26億美元。Figure AI並正與全球物流龍頭UPS洽談合作，擬將其開發的人形機器人導入物流作業，以應對人力成本上升與營運壓力。

根據彭博社報導，Figure AI與UPS自2023年起展開接觸，並於2025年初隨著最新機型Figure 02性能提升，再次重啟合作談判。若最終達成協議，UPS將成為全球首批試行大規模人形機器人操作的物流企業之一。

這項潛在合作正值UPS面臨大規模組織重整與裁員潮。受到亞馬遜等主要客戶包裹量下滑、國際貿易關稅衝擊與勞動成本上升等多重因素影響，UPS計畫於今年6月前裁減2萬名員工、關閉73座設施，預期節省35億美元開支。UPS表示，未來將大力推動自動化與資產重組，以提升效率並穩定營運結構。引進可重複執行、高強度作業的人形機器人，成為其應對轉型壓力的關鍵策略之一。

Figure AI由連續創業家艾德考克（Brett Adcock）於2022年創立，致力於研發可取代重複性勞動的人形機器人。其最新型號Figure 02內建Nvidia RTX GPU運算模組與AI系統，並具備六組彩色攝影機、方向性麥克風、喇叭與與OpenAI合作開發的語音對話功能；雙手擁有16個自由度，可搬運重達55磅物品，已於BMW工廠實地測試。

艾德考克表示，Figure的目標是解決重體力與難以填補的人力空缺問題：「AI與機器人是未來，而我們的願景是將人形機器人儘快導入實際商業應用。我們相信，這將改變企業營運方式，也為產業帶來更具永續性的人力資源解方。」

隨著特斯拉的Optimus、Agility Robotics的Digit等競爭者亦積極布局人形機器人市場，Figure AI在矽谷雄厚資金與AI技術支持下，已逐步拉開與對手的差距，象徵「人機共工」時代正加速成形。