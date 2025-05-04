我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市加強執法「騎單車闖紅燈」將被開刑事傳票

川普親曝對TikTok有「特別感情」考慮第3度寬限出售期

舊金山灣區亞太裔傳統月「天使島刻詩」觸動觀眾心靈

記者李怡╱舊金山即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山灣區亞太裔傳統月「天使島刻詩」觸動觀眾心靈。（記者李怡╱攝影）
舊金山灣區亞太裔傳統月「天使島刻詩」觸動觀眾心靈。（記者李怡╱攝影）

五月是全美亞太裔傳統月（AAPI Heritage Month）。今年在舊金山灣區，一場芭蕾演出成為本地文化紀念活動中的亮點。由屋崙芭蕾舞團（Oakland Ballet Company）攜手七位亞太裔編舞家創作的「天使島刻詩」於剛過去的周末登場。該劇以1910至1940年間拘留在天使島的華人移民所刻下的詩句為靈感，透過肢體語言與音樂重現那段被忽視的歷史記憶。

演出現場座無虛席，來自灣區的觀眾聚精會神，不少人眼眶泛紅。芭蕾舞者以強烈張力的肢體語彙詮釋著亞裔移民的恐懼、孤獨與堅持，一場場扣人心弦的舞段，穿梭於歷史與現代之間。背景投影出模擬刻在木牆上的中文詩句：「離鄉背井、悲傷、放棄」。每一個字，都是百年前移民用刀尖刻出的心聲。

本劇最大亮點之一，是編舞家們大多取材自自身家族移民歷史。舞者有的來自華裔、有的來自太平洋島國或東南亞，他們在舞台上交織出一場跨族裔的共同記憶。現場配樂則由Del Sol四重奏及多位演唱者現場演出，強化情緒張力。

中國駐舊金山總領事張建敏原預定出席，惟因黃石公園華人車禍意外臨時取消行程，改由代表宣讀其致辭。他表示：「『天使島刻詩』是一場跨越時空的對話，讓歷史發聲，讓當代社會反思。我們紀念歷史，是為了展望未來。」

張建敏總領事指出，早期華人移民在天使島長期遭遇無理拘留、嚴厲盤問與屈辱體檢，卻依舊為美國社會的建設做出巨大貢獻，包括修建鐵路、開發礦產、開墾荒地。他並邀請現場觀眾多到中國走走，親身體驗當代中國社會的發展與人民的熱情。

演出前導演團隊介紹：「天使島並非只是美麗的風景地標。它曾是一處拘留中心，尤其針對亞裔移民充滿不公平的對待。與歐洲移民僅需數小時通關相比，亞裔移民往往需等待數周、數月，甚至長達兩年，還要接受極為隱私、充滿羞辱的醫療檢查。」

活動主辦方呼籲觀眾前往天使島親身感受歷史，也鼓勵支持Del Sol四重奏、Angel Island Immigration Station Foundation、以及屋崙芭蕾舞團，共同守護亞裔族群在美國的歷史遺產。

演出結束時，全場起立鼓掌長達數分鐘。一位華裔觀眾說：「這場演出不只是芭蕾，更像是一場靈魂的召喚。那些詩句與舞姿，把我祖父的經歷活生生呈現在眼前。」也有年輕觀眾表示，希望學校能將這段歷史納入教材，讓更多人了解亞裔移民的艱辛過去。

台上主創與台下觀眾齊聲喊出：「I belong, You belong, We belong（我屬於這裡，你也屬於這裡，我們都屬於這裡）」，在劇場回蕩良久，為這段被塵封的歷史注入新生。

舊金山灣區亞太裔傳統月「天使島刻詩」觸動觀眾心靈。（記者李怡╱攝影）
舊金山灣區亞太裔傳統月「天使島刻詩」觸動觀眾心靈。（記者李怡╱攝影）
舊金山灣區亞太裔傳統月「天使島刻詩」觸動觀眾心靈。（記者李怡╱攝影）
舊金山灣區亞太裔傳統月「天使島刻詩」觸動觀眾心靈。（記者李怡╱攝影）
舊金山灣區亞太裔傳統月「天使島刻詩」觸動觀眾心靈。（記者李怡╱攝影）
舊金山灣區亞太裔傳統月「天使島刻詩」觸動觀眾心靈。（記者李怡╱攝影）
舊金山灣區亞太裔傳統月「天使島刻詩」觸動觀眾心靈。（記者李怡╱攝影）
舊金山灣區亞太裔傳統月「天使島刻詩」觸動觀眾心靈。（記者李怡╱攝影）

移民 亞裔 華人

上一則

日落區華婦住家外無端遭攻擊 警疑反亞裔仇恨犯罪

下一則

世界日報母親節園遊會 吸引2000人到場 熱鬧滾滾

延伸閱讀

美3月房屋銷量下滑 灣區房市卻逆向上升 主因庫存增加

美3月房屋銷量下滑 灣區房市卻逆向上升 主因庫存增加
舊金山亞太裔傳統月開幕 主題「激發下一代」 彰顯多元與魅力

舊金山亞太裔傳統月開幕 主題「激發下一代」 彰顯多元與魅力
亞太裔傳統月開幕晚會 市長與各國使節、官員齊聚賀節

亞太裔傳統月開幕晚會 市長與各國使節、官員齊聚賀節
紐約亞太裔傳統月遊行 6/1亮相第六大道

紐約亞太裔傳統月遊行 6/1亮相第六大道
屋崙聯合學區解雇總監強森崔摩 曝露內部分歧

屋崙聯合學區解雇總監強森崔摩 曝露內部分歧

熱門新聞

好市多販售的鋼架車棚。（好市多官網）

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

2025-05-03 18:12
Costco上架日式千層蛋糕。（記者龔玥/攝影）

Costco上架新品日式千層蛋糕 高郵鹹鴨蛋受歡迎

2025-04-26 21:28
Costco上架日式千層蛋糕。（記者龔玥╱攝影）

Costco日式千層、高郵鹹鴨蛋 吸引亞裔

2025-04-28 02:00
Cybertruck大打折扣 促銷清庫存。(路透)

Cybertruck大打折扣 促銷清庫存

2025-04-28 14:42
在灣區聖馬刁、馬連、舊金山和聖塔克拉拉等四縣，單身者年收入不到10萬美元算「低收入者」。（美聯社）

在灣區這四縣 年薪10萬美元算「低收入」

2025-05-02 21:44
福特電動車正快速崛起，市占率躍居非特斯拉第一。(美聯社)

特斯拉市占下滑 新電動車款趁勢崛起、價格更親民

2025-05-03 02:20

超人氣

更多 >
楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」

楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」
阿湯哥戀情公開化？親駕直升機帶新歡遊倫敦

阿湯哥戀情公開化？親駕直升機帶新歡遊倫敦
最準預測師：全美房價大漲時代恐落幕

最準預測師：全美房價大漲時代恐落幕
紐時：持綠卡者犯罪 再入境恐遭嚴審 超速等輕罪也有風險

紐時：持綠卡者犯罪 再入境恐遭嚴審 超速等輕罪也有風險
澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全