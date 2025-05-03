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華婦舊金山日落區住家外無端遭不明人士攻擊 身心受創

編譯廖宜怡／即時報導
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舊金山日落區一名60多歲的華裔婦人日前無端在住家外遭不明人士持木棒襲擊。（監視錄影截圖）
舊金山日落區一名60多歲的華裔婦人日前無端在住家外遭不明人士持木棒襲擊。（監視錄影截圖）

舊金山日落區一名華裔婦人日前無端在住家外遭不明人士持木棒襲擊，造成她身心受創。

舊金山紀事報報導，受害者是住在外日落區（Outer Sunset）30街的一名60多歲華裔婦人。根據監視攝影機拍到的畫面，受害者5月1日上午約9時走出家門丟垃圾，一名男子從對街走過來，手持木棒用力敲擊背對著他的受害者的後腦勺和背部，當婦人轉身面對這名男子時，又被他打中臉部。受害者摀住臉向後退，男子才轉身走開。

攻擊事件發生後，受害人返回家中，由女兒和女婿向警方報案，醫護人員隨後將受害人送往醫院接受檢查。據了解，警方目前還未逮捕到這名嫌犯。

受害者女婿表示，他與妻子、女兒和岳母同住，岳母平常喜歡自己步行到她喜歡的中國超市買菜，但經過這次攻擊事件後，他擔心岳母今後會不敢出門。他說：「她現在有點害怕、不知所措。」

犯罪影片是由受害者鄰居提供，經過詢問，附近鄰居都表示沒有看過這名嫌犯。受害者女婿表示，他們已經在這裡住了十年，一直覺得這個社區很安全，但現在，他的家人對發生的事感到無言。

受害者女婿也在社群媒體Reddit上公布這起攻擊事件，稱警方正在調查此案，認為有可能是反亞裔仇恨犯罪。

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）在去年發生類似事件時曾說：「我們希望亞裔長者能安全地在我們的街道上行走。如果不追究攻擊他人者的責任、不對這種犯罪行為處以足夠的懲罰，這種行為就會繼續出現。」

受害者家屬懇求公眾向警方提供任何有助於揪出嫌犯的監視錄影或訊息。受害者女婿說：「這不僅僅關係到我們一家人，也關係到社區所有人，安全走在街道上是我們應該享有的權利。」

舊金山 亞裔 華裔

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