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灣區台灣青商會二手市集 倡淨零碳排循環經濟

記者江碩涵／聖荷西即時報導
舊金山灣區台灣青商會日前舉辦「衣衣不捨Music & Second-hand Market音樂與二手市集」，吸引許多僑胞與當地居民參與。（主辦單位提供）
舊金山灣區台灣青商會日前舉辦「衣衣不捨Music & Second-hand Market音樂與二手市集」，吸引許多僑胞與當地居民參與。（主辦單位提供）

舊金山灣區台灣青商會日前舉辦「衣衣不捨Music & Second-hand Market音樂與二手市集」，吸引許多僑胞與當地居民參與，現場人潮絡繹不絕。青商會表示，這不僅是一場簡單的市集活動，更是一場跨世代、跨文化的社群聚會。

活動現場融合音樂演出、美食饗宴與二手物品交換，不同年齡層的參與者藉由「物品的故事」與「記憶的分享」，重新建立人與人之間的連結。青商會會長譚至仁說，希望透過這樣的活動，提供一個溫暖而有意義的空間，讓社群中的每個人都能感受到參與與被看見。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，這場活動所傳遞的不只是環保與再利用的理念，更進一步落實淨零碳排與循環經濟的實踐精神，透過物品的再使用與共享行動，鼓勵社區以實際行動參與永續生活。

此次市集集結多家僑界品牌與台灣在地美食，包括Ocha燒仙草、Mochiholic的日式甜甜圈以及Ain't Common的台式便當等，不僅讓僑胞品味家鄉風味，也讓在地民眾得以一窺台灣文化的魅力。透過這樣的飲食交流，不同文化背景的人們找到共同話題與情感連結。

除了二手市集，主辦單位於現場撥放2050淨零碳排及循環經濟等影片，安排樂團吉他表演，僑教中心於現場設有i僑卡申辦服務專區，提供僑胞便利申辦。主辦單位表示，未來希望持續透過此類活動，促進文化交流與社區互動，打造一個更具包容性與溫度的僑社平台。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑(左三)與青商幹部合影。（主辦單位提供）
金山灣區僑教中心主任莊雅淑(左三)與青商幹部合影。（主辦單位提供）

灣區 舊金山

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