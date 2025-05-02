在灣區這四縣 年薪10萬美元算「低收入」

在灣區聖馬刁、馬連、舊金山和聖塔克拉拉等四縣，單身者年收入不到10萬美元算「低收入者」。（美聯社）

新數據指出，在灣區四個縣，居民就算年收入超過10萬美元，仍可能被視為低收入 者。這個事實凸顯出灣區長期存在的嚴重住房危機，即使是高薪的科技從業人員也能感受到高昂住房成本帶來的壓力。

聖荷西信使報報導，為了反映出居民收入的成長狀況，住房局官員本月根據加州 58個縣不同規模家庭的年收入中位數，重新計算出可負擔住房申請資格的收入上限，這些上限將有助於確定哪些居民可以申請可負擔住房計畫。

根據加州最新修正的單身者收入上限，在聖馬刁縣、馬連縣和舊金山縣，年收入不超過10萬零9700美元者可被視為低收入者；在聖塔克拉拉縣，年收入不超過11萬1700美元者可被視為低收入者；在阿拉米達縣和康曲柯士達縣，年收入不超過8萬7550美元者可被視為低收入者。

家庭人數如果愈多，收入上限就愈高。以聖塔克拉拉縣為例，當地四口之家的年收入中位數為19萬5000萬美元，以住房局的算法，如果一個家庭的年收入不到中位數的80%，即15萬9550美元，就屬於低收入家庭；年收入低至中位數15%以下者可以申請為「極低收入者」保留的住房計畫；而年收入在中位數120%以下的家庭則可申請部分可負擔住房。

加州非營利住房組織表示，灣區約有23萬4000個租屋家庭需要可負擔住房，約四分之一租屋者將收入的一半以上用於支付房租。

信使報指出，鑑於某些可負擔住房是為年收入超過10萬美元的「低收入戶」提供的，這些住房的租金 價格有時會和市價一樣高，甚至更高。同時，收入上限的提高可能導致一些可負擔住房的租金上漲，因為房東可以收取的租金會隨著這些上限提高。

為了緩解加州住房緊縮的問題，加州議會目前正在研究160多項新住房法案，其中一項100億美元的可負擔住房債券法案，可能在2026年6月之前交由選民投票決定。