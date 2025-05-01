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亞太裔傳統月開幕晚會 市長與各國使節、官員齊聚賀節

記者李怡╱舊金山即時報導
亞太裔傳統月開幕晚會，市長與各國使節、官員齊聚賀節。（記者李怡╱攝影）
亞太裔傳統月開幕晚會，市長與各國使節、官員齊聚賀節。（記者李怡╱攝影）

舊金山市政廳5月1日晚間，燈火通明、人聲鼎沸。一年一度的亞太裔傳統月（AAPI Heritage Month）在這裡揭幕。市長羅偉（Daniel Lurie）與數百名社區領袖、市民、亞洲國家駐舊金山使節、市府亞太裔民選官員齊聚Herbst劇院，舉辦盛大的開幕晚會暨榮譽頒獎典禮，為整月活動揭開序幕。

現場氣氛熱烈，民族舞蹈、音樂演出輪番登場，彰顯亞太裔文化的多元與魅力。市政廳同步點亮彩燈，象徵舊金山擁抱多元、歡慶傳承的城市精神。

市長羅偉在致詞中指出，亞太裔社群的奮鬥與貢獻，是舊金山不可分割的一部分。「我們不只是參加一場慶典，而是在這些傳統與故事中活出我們的價值。亞太裔的故事，就是這座城市靈魂的一部分。」

他強調，舊金山是全美唯一連續一整個月舉辦亞太裔傳統月活動的城市，也將持續致力於打造一個讓各族群世代共融、多元共榮的家園。

亞太裔歷史文化基金會主席鄭可欣（Claudine Cheng）發表感言表示，今年主題「激發下一代」（Inspiring the Next Generation），不僅是對未來的期許，更是對過往傳承的致敬。她感謝超過150個市民團體長年支持，強調「在當下的生態環境下，亞太裔社區要加倍的團結慶祝，強烈發出社區內的聲音。」

活動吸引多國駐舊金山使節出席，包括中國、日本、韓國、菲律賓、越南、印度、印尼、泰國，以及希臘等國，展現國際社會對舊金山多元文化的肯定。多位官員表示，將持續與在地亞太社區加強交流與合作。

市府亞裔民選官員，包括舊金山市府律師邱信福、行政官朱嘉文、縣警長宮本、第四區市議員殷嘉立、市議員陳小焱，以及市議員孟達文、李爾德、馬百樂等也紛紛致詞，強調要讓亞裔年輕人在舊金山能安心成長、發展事業、成家立業。

今年榮譽獎頒發給四個深耕灣區的亞太裔組織，分別是成立60年的舊金山中華文化中心、有120年歷史的北加州日本協會、成立50年的韓國中心、成立45年的亞太裔婦女聯盟灣區分會。這些機構在藝術文化、教育交流、社區服務與性別平權方面皆有深遠影響。

開幕晚會後，市政廳同步舉行亞太裔美食品嚐與民族風情表演。未來一個月將舉辦超過百場文化活動，涵蓋電影、音樂、美食、藝術與社區講座，遍布全市各區，展現亞太裔文化的豐富面貌。

更多活動資訊與報名詳情可至官網查詢：www.apaheritage.org。

亞太裔傳統月開幕晚會，市長與各國使節、官員齊聚賀節。（記者李怡╱攝影）
亞太裔傳統月開幕晚會，市長與各國使節、官員齊聚賀節。（記者李怡╱攝影）
亞太裔傳統月開幕晚會，市長與各國使節、官員齊聚賀節。（記者李怡╱攝影）
亞太裔傳統月開幕晚會，市長與各國使節、官員齊聚賀節。（記者李怡╱攝影）
亞太裔傳統月開幕晚會，市長與各國使節、官員齊聚賀節。（記者李怡╱攝影）
亞太裔傳統月開幕晚會，市長與各國使節、官員齊聚賀節。（記者李怡╱攝影）
亞太裔傳統月開幕晚會，市長與各國使節、官員齊聚賀節。（記者李怡╱攝影）
亞太裔傳統月開幕晚會，市長與各國使節、官員齊聚賀節。（記者李怡╱攝影）

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