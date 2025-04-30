我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣登白宮事實清單 川普稱黃仁勳「是我朋友」

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

加州律師考試 AI命題、技術失誤、放榜延後 考生怒不公

記者徐蓓蓓╱舊金山即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州律師考試爆爭議,AI命題與技術失誤致放榜延後、考生怒批不公。 ( Nguyen Dang Hoang Nhu/ Unsplash)
加州律師考試爆爭議,AI命題與技術失誤致放榜延後、考生怒批不公。 ( Nguyen Dang Hoang Nhu/ Unsplash)

據「紐約時報」報導，加州今年2月的律師考試原訂於4月底放榜，卻因技術問題與AI命題爭議而被迫延後，數千名考生陷入漫長等待，不滿情緒高漲。

本次考試是加州律師公會改制後的首度實施，改用新的出題單位與遠端測驗系統。然而，不少考生反映當天無法登入系統，作答途中頻繁閃退，甚至無法使用複製粘貼等基本功能。考試主辦方事後坦承系統問題嚴重，並提出下調分數門檻、7月免費補考等補救措施。

更引發爭議的是，律師公會近日透露，部分選擇題由外包顧問公司ACS Ventures在人工智慧（AI）協助下撰寫，但考前並未對外說明。多位考生指出，考題措辭怪異、邏輯混亂，當時懷疑出題品質，事後證實AI涉入，讓人感到被欺騙。

32歲的洛杉磯考生布里克爾（Edward Brickell）表示，他只想要一個公平的考試機會，卻連番受挫，「這讓我不想再繳任何一分會員費。」另一位考生在律師公會委員會會議上怒批：「你們決定我們是否有資格以此謀生，卻讓我們的財務和生活陷入混亂。」

根據律師公會說法，AI出題未經考試委員會批准，最高法院也事前不知情，已要求啟動調查。該院雖曾指示探索AI降低命題成本的可能性，但強調未授權其實際使用。

據悉，去年11月的模擬考期間就曾出現技術故障，Kaplan出版的考試指南也因錯誤百出而遭批評。如今，律師公會正評估技術供應商Meazure Learning是否違約，並聘請心理測量專家進行分數調整。考生普遍質疑，改革目標原為提升效率與降低成本，卻反而造成信任危機。

根據公會承諾，7月考試將全面停用AI命題，並為未通過考生提供免費重考。考生團體仍呼籲提高透明度、嚴格問責，以恢復律師考試的公信力。

AI 加州 紐約時報

上一則

「菜鳥新移民」楊昇德國家地理新節目 展開美味之旅

延伸閱讀

全美5大危險駕駛熱點 加州4地方列名 開車分心是主因

全美5大危險駕駛熱點 加州4地方列名 開車分心是主因
探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年
知名蘋果汁潛藏黴菌污染 28州宣布召回

知名蘋果汁潛藏黴菌污染 28州宣布召回
家中水管爆裂 保險月付4000不夠 亞裔夫婦提告獲賠45萬

家中水管爆裂 保險月付4000不夠 亞裔夫婦提告獲賠45萬
川普執政百日 加州州府「反川」力道加強

川普執政百日 加州州府「反川」力道加強

熱門新聞

Costco上架日式千層蛋糕。（記者龔玥/攝影）

Costco上架新品日式千層蛋糕 高郵鹹鴨蛋受歡迎

2025-04-26 21:28
Costco上架日式千層蛋糕。（記者龔玥╱攝影）

Costco日式千層、高郵鹹鴨蛋 吸引亞裔

2025-04-28 02:00
Cybertruck大打折扣 促銷清庫存。(路透)

Cybertruck大打折扣 促銷清庫存

2025-04-28 14:42
矽谷華裔女創業家郭如意(Lucy Guo）奪下全球最年輕女億萬富豪寶座。（取自Lucy Guo社交媒體）

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

2025-04-22 19:59
UCSF兒童醫院一名被發現昏迷的醫師被指控偷藥，記錄顯示一連串的涉嫌偷竊行為。（取自Google Maps）

UCSF醫院麻醉師曝偷藥昏迷 距離操刀2歲童手術僅兩小時

2025-04-26 17:25
谷歌聯合創始人布林（右）去年在 All-In Summit 接受訪談的畫面。 (YouTube視頻截圖)

谷歌發最後通牒 不回辦公室上班就解雇

2025-04-25 16:33

超人氣

更多 >
不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來

不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來
顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評

顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評
65歲女退休後住迷你車「吃喝拉撒睡」 等領社安金

65歲女退休後住迷你車「吃喝拉撒睡」 等領社安金
關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」
3星座表面純良卻內心黑暗 他被惹惱會暗地詛咒對方

3星座表面純良卻內心黑暗 他被惹惱會暗地詛咒對方