賀錦麗舊金山發表重要演說 傳將反擊川普經濟政策

賀錦麗本周將在舊金山發表自去年11月大選以來的首次重要演講，引發政壇高度關注。(美聯社)

曾擔任美國副總統、並被視為可能參選加州 州長的賀錦麗 （Kamala Harris），本周將在舊金山發表自去年11月大選敗給川普 （Donald Trump）以來的首次重要演講，引發政壇高度關注。

據「Politico」報導，賀錦麗將於30日(周三)晚間7時，在舊金山皇宮酒店（Palace Hotel）出席「Emerge America」成立20周年晚宴並發表演說。Emerge America是一個致力於培訓民主黨女性候選人的組織，晚宴也將透過該組織的官方網站進行直播。

這場演說的時機頗具象徵意義，正好緊接在川普就任總統100天紀念活動之後。消息人士透露，賀錦麗預計在演講中呼籲選民對川普的經濟政策展開反擊，並警告美國制度與全球領導地位正遭受持續威脅。

雖然這並非賀錦麗近月來的首次公開講話，但外界普遍認為，此次演說將是她自敗選以來最具份量的一次，同時也可能透露她未來政治動向的端倪。賀錦麗正認真考慮參選2026年加州州長，而此次演講的基調與內容，將成為觀察的重要指標。

本月稍早，賀錦麗曾在Dana Point舉行的「Leading Women Defined」高峰會上強調：「恐懼會傳染，但勇氣也同樣能傳染。」預料她在本周的演講中，將進一步闡述這一主題。

據接近賀錦麗的知情人士透露，她在是否參選州長一事上仍有顧慮，原因之一是擔心若當選州長，將可能錯失2028年再次角逐總統寶座的機會。她認為，必須在專心治理加州與再次挑戰總統大位之間作出抉擇。

若賀錦麗正式投入州長選戰，評論人士認為她將在民主黨內造成「清場效應」。目前已有前國會眾議員波特（Katie Porter）於今年3月宣布參選，前美國衛生及公共服務部部長貝西拉（Xavier Becerra）也於本月初正式表態加入戰局。

賀錦麗未來的政治抉擇，勢必將對加州乃至全美政局產生深遠影響。