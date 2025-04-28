Cybertruck大打折扣 促銷清庫存。(路透)

據特斯拉 (Tesla )及馬斯克(Elon Musk)相關資訊網站Teslarati報導，為加速銷售2024年庫存車輛，特斯拉近日宣布，旗下備受矚目的全電動皮卡Cybertruck 推出高達1萬零550美元的折扣優惠，部分車型還附加終身免費使用超級充電服務，以進一步刺激買氣。

特斯拉此次針對美國全境的庫存Cybertruck推出大規模折扣。非基礎系列（Non-Foundation Series）的Cybertruck折扣高達1萬零550美元，「基礎系列」車款的折扣則最高達1萬美元。此外，購買「基礎系列」車型的消費者，更可享受終身免費超級充電服務，使這筆交易顯得格外划算。

值得注意的是，本次降價促銷的車輛並非展示試駕車，而是2024年全新庫存車輛。特斯拉希望藉由此一優惠，加速消化去年的庫存，同時刺激市場對Cybertruck的需求。

此前，特斯拉曾於上周推出了新的Cybertruck車型「長續航後輪驅動版」，此款新車型的價格比全輪驅動版低約1萬美元。不過，該版本也刪減了許多功能，包括氣壓懸吊系統、貨斗蓋及部分內裝設備，例如座椅採用紡織材質且取消了後排觸控螢幕，這些功能在其他車型中均為標配。

記者28日就Cybertruck降價一事致電灣區特斯拉門店，對方證實了此次2024年庫存車輛折扣優惠一事。但同時也表示，部分2025年款用於展示和試駕的新車也有多達8000元左右的折扣。並且指出，買家無需為年份糾結，因為特斯拉車型與其他品牌車輛不同，車型更新周期一般在四至五年左右，每一年份車型的升級變化並不是太多。