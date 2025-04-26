台大校長陳文章與北美校友們網路座談

台大校長陳文章4月20日與北美台大校友會進行年度線上座談，並以「邁向華人最好大學的發展規畫及執行策略」為題，向台大校友們詳盡介紹20年框架下的長期校務規畫。（主辦單位提供）

台大校長陳文章4月20日與北美台大校友會進行年度網路座談，並以「邁向華人 最好大學的發展規畫及執行策略」為題，向台大校友們介紹20年框架下的長期校務規畫，以及他上任兩年多來持續執行或已完成的計畫。

陳文章表示，台大擁有16個學院、61個學系，是學生總數3萬5千人的綜合研究型大學，在專任教師近2100人規模下，師生比為1比16.5，境外學生與國際教師占比接近10%。台大持續延聘一流研究型人才、充實學術與科研實力，擴大學校與產業界的合作計畫，並強化對校友募款的計畫投入，透過與國際一流大學聯合成立交流平台、設立實驗室與研發中心、催化跨域合作等，持續提升國際影響力，培育更多不同專業的領袖人才，成為國家社會的堅實棟樑。

2025年QS世界大學評鑑，台大有七個領域排名全球前50大、38個領域排名全球前100名。雖然台大持續保持台灣高等教育的龍頭地位，也在如QS、THE等國際性大學評鑑排名上持續前進，但相對有限的預算經費，每年總預算收入僅新台幣225億元，學生及教師的人均資源僅全球鄰近排名的其他大學15至50%，替學校長期發展帶來隱憂。

有鑑於此，為了即將到來的台大百年校慶，陳文章說，他與行政單位聯合推動了兩個募款計畫。第一個是「創校百年基金」，此基金為攬才、留才、學生獎學金及充實校園軟硬體建設而設，捐款逾新台幣1000萬元者，有75位校友，其中台灣有60多人、美國10多人，目前總捐款金額接近新台幣50億元。第二項則是「台大百歲推手」，鼓勵校友捐款新台幣100萬元或以上，可用來設立百歲紀念館及充實校園軟硬體設備，目前已經有三百多位校友慷慨解囊，居住在北美地區的校友約50人。

陳文章表示，他今年預定會到德州 與加州 參與行程，並盡早實現走遍北美17個校友分會的關懷計畫，期待與北美的校友們相見。更多演講內容，可上北美台大校友會官網上查詢，網址為ntuaa-na.org。