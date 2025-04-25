便民服務 舊金山經文處開放民眾申辦領務現場取號

駐舊金山台北經濟文化辦事處表示，5月1日起領務服務除了「事前網路預約」外，新開放「現場臨櫃登記」，圖為經文處領務辦事的地方。（記者江碩涵／攝影）

駐舊金山 台北經濟文化辦事處表示，5月1日起領務服務除了「事前網路預約」外，新開放「現場臨櫃登記」，雙軌並行，對台灣僑胞辦理文件來說，等於增加了更好的便民服務措施。

經文處表示，之前民眾申請文件只能事前網路預約，5月1日起開放也可以現場臨櫃登記，不過僑胞要注意，臨櫃登記僅開放每周一至周四每日限量15名，每人僅限一個申請案，未預約者當日上午9時起可至經文處領取號碼牌，等網路預約者送件完畢後，依號碼牌順序送件。

經文處提醒，現場臨櫃登記採取「先到者先服務」制度，如果申請人數眾多、申辦業務時間長，民眾須耐心等候。

至於事前網路預約則是每日限量25名，民眾在經文處預約網站www.tecosf.com上預約完成後，印出確認單，並於預約當日上午9時至11時30分依預約時段，攜帶已填妥的表格及應備文件，到經文處領務櫃台遞交送件。

經文處表示，每個預約名額僅限本人一位申辦，且須持有「預約成功確認信」，原則上待預約者送件完畢後，11時30分至下午1時則開放給「未預約者」臨櫃申辦送件。

申請文件後，民眾可選擇親自取件，每周一至周四上午11時至12時可在經文處取件，無需預約，同時也歡迎申請人「郵寄」要申辦的文件至經文處，或直接「投遞送件（drop-off）」到經文處一樓大廳，但僅限非親辦類文件。

經文處表示，投遞送件開放時段為平日上午9時至下午4時，例假日除外，案件需彌封完整，經文處收到申請文件後將儘速處理。信封封面請註明姓名、電話電郵及申辦項目，但請注意首辦護照 、遺失護照及須由本處見證本人親自簽名類的文件，僅限親自現場辦理，請勿郵寄或投遞送件。

經文處郵寄對象請寫Taipei Economic & Cultural Office in San Francisco，地址為345 4th Street, 2nd Floor San Francisco, CA 94107。申請人郵寄後，請自行查詢郵寄追蹤號碼，確認文件是否送達。