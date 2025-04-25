全球核融合與AI領袖齊聚摩納哥 舊金山成關鍵推手
全球核融合能源與人工智慧領域的頂尖領袖將於4月28日齊聚「摩納哥清潔能源論壇」，在蒙地卡羅遊艇俱樂部展開一場關於潔淨能源未來的高層對話。這場論壇預料將成為全球核融合發展史上的重要里程碑，匯集來自科學界、政策界、產業界與學術界的重量級代表，共同探討核融合商業化之路。其中包括舊金山灣區在內的科技重鎮，正扮演推動這場全球能源革命的重要角色。
此次論壇嘉賓陣容強大，包括摩納哥親王亞伯特二世（H.S.H. Prince Albert II of Monaco）、國際原子能總署（IAEA）副總幹事Mikhail Chudakov、美國勞倫斯利佛摩國家實驗室主任Kimberley Budil、國際熱核融合實驗反應爐（ITER）副總幹事Alain Becoulet，以及義大利能源署核能部主任Alessandro Dodaro等。來自金融與科技界的代表亦將出席，包括前花旗私人銀行全球總裁Ida Liu與德州儀器首席技術官Ahmad Bahai，展現核融合與全球產業、經濟戰略的深度融合。
論壇除了主題演講，還將舉行多場專題座談，深入探討核融合教育、早期商業化、人工智慧在核融合中的應用等關鍵議題。其中「Fusion in Education」專場，將邀請普渡大學、台灣成功大學、澳門科技大學與牛津大學等代表，共同探討如何培育未來跨領域的核融合人才。
「全球合作圓桌」論壇亦備受矚目，來自美國、歐盟、巴西及義大利的政府與研究機構代表，將就國際合作策略、資金投入與雙邊合作模式展開對話，以加速核融合能源的全球推廣與部署。
值得一提的是，來自加州舊金山灣區的Alpha Ring集團，將在此次論壇上正式發布「Fusion AI Data Center」—一個結合高效運算與即時數據分析的平台，可讓全球研究機構與教育單位遠端進行模擬實驗、數據分析與研究。該平台預計大幅降低核融合研發門檻，促進全球科研與教育機構的參與與交流，進一步強化灣區在全球潔淨能源科技中的領導地位。
作為此次活動的重要推手之一，總部位於美國加州、並在舊金山灣區設有研發中心的Alpha Ring，專注於桌上型核融合技術的開發與商業化。其推出的Alpha-E桌上型裝置，不僅為人工智慧訓練提供大量數據，也在醫療領域—如硼中子捕獲療法（BNCT）中展現應用潛力。Alpha Ring更率先建立「核融合人才加速器」計畫，已開始將核融合教學裝置部署至包括加州大學系統與全球多所頂尖大學，積極培養未來科學家與工程師。
Alpha Ring與麻省理工學院、牛津大學、柏克萊加大等世界級學術機構攜手合作，致力於推動核融合技術從實驗室走向產業化，為全球清潔能源轉型開闢新局。
作為科技與創新中心，舊金山灣區正透過科研、創業與跨國合作，為核融合能源商業化注入關鍵動力，讓這場能源革命不再是遙不可及的夢想。
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