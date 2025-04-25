全球核融合與AI領袖齊聚摩納哥，舊金山灣區成關鍵推手。（受訪者供圖）

全球核融合能源與人工智慧領域的頂尖領袖將於4月28日齊聚「摩納哥清潔能源論壇」，在蒙地卡羅遊艇俱樂部展開一場關於潔淨能源未來的高層對話。這場論壇預料將成為全球核融合發展史上的重要里程碑，匯集來自科學界、政策界、產業界與學術界的重量級代表，共同探討核融合商業化之路。其中包括舊金山灣區 在內的科技重鎮，正扮演推動這場全球能源革命的重要角色。

此次論壇嘉賓陣容強大，包括摩納哥親王亞伯特二世（H.S.H. Prince Albert II of Monaco）、國際原子能總署（IAEA）副總幹事Mikhail Chudakov、美國勞倫斯利佛摩國家實驗室主任Kimberley Budil、國際熱核融合實驗反應爐（ITER）副總幹事Alain Becoulet，以及義大利能源署核能部主任Alessandro Dodaro等。來自金融與科技界的代表亦將出席，包括前花旗私人銀行全球總裁Ida Liu與德州儀器首席技術官Ahmad Bahai，展現核融合與全球產業、經濟戰略的深度融合。

論壇除了主題演講，還將舉行多場專題座談，深入探討核融合教育、早期商業化、人工智慧在核融合中的應用等關鍵議題。其中「Fusion in Education」專場，將邀請普渡大學、台灣成功大學、澳門科技大學與牛津大學等代表，共同探討如何培育未來跨領域的核融合人才。

「全球合作圓桌」論壇亦備受矚目，來自美國、歐盟、巴西及義大利的政府與研究機構代表，將就國際合作策略、資金投入與雙邊合作模式展開對話，以加速核融合能源的全球推廣與部署。

值得一提的是，來自加州舊金山灣區的Alpha Ring集團，將在此次論壇上正式發布「Fusion AI Data Center」—一個結合高效運算與即時數據分析的平台，可讓全球研究機構與教育單位遠端進行模擬實驗、數據分析與研究。該平台預計大幅降低核融合研發門檻，促進全球科研與教育機構的參與與交流，進一步強化灣區在全球潔淨能源科技中的領導地位。

作為此次活動的重要推手之一，總部位於美國加州、並在舊金山灣區設有研發中心的Alpha Ring，專注於桌上型核融合技術的開發與商業化。其推出的Alpha-E桌上型裝置，不僅為人工智慧訓練提供大量數據，也在醫療領域—如硼中子捕獲療法（BNCT）中展現應用潛力。Alpha Ring更率先建立「核融合人才加速器」計畫，已開始將核融合教學裝置部署至包括加州大學 系統與全球多所頂尖大學，積極培養未來科學家與工程師。

Alpha Ring與麻省理工學院、牛津大學、柏克萊加大等世界級學術機構攜手合作，致力於推動核融合技術從實驗室走向產業化，為全球清潔能源轉型開闢新局。

作為科技與創新中心，舊金山灣區正透過科研、創業與跨國合作，為核融合能源商業化注入關鍵動力，讓這場能源革命不再是遙不可及的夢想。