為滿足擴張需求 舊金山沃頓商學院擬遷址

舊金山沃頓商學院現址，緊鄰Google。（goole地圖）

有「常春藤中的商業巨擘」之稱的賓州大學沃頓商學院（Wharton School of Business），正考慮將其位於舊金山 的校區從濱海地段遷往市中心金融區。多位房地產業內人士透露，沃頓目前所租用的2號哈里森街（2 Harrison St.）校舍空間已不敷使用，校方正積極洽談搬遷至345蒙哥馬利街（345 Montgomery St.）的一棟現代化五層建築，業界俗稱「立方體（The Cube）」。

2號哈里森街為知名的「希爾斯廣場」（Hills Plaza），占地一整個街區，為一大型雙棟辦公綜合體，目前由科技巨擘谷歌 （Google）作為主要租戶。沃頓自2011年以來便在此設置西岸校區，但該處約3萬5千平方呎的空間已無法滿足日益擴大的教學與校友活動需求。

儘管校方對遷校計畫未正面證實，也未對與「立方體」大樓的潛在交易發表評論，但發言人強調，沃頓已在舊金山耕耘超過20年，教育過成千上萬名學生，也凝聚了大量校友與產業資源。發言人指出：「灣區 的創新生態系對沃頓極具價值，並成為我們影響力延伸至全球的重要平台。」

據悉，「立方體」大樓總面積約為8萬平方呎，包含兩層地下室與挑高中庭，目前尚不清楚沃頓是否計畫承租整棟。不過業界人士表示，該處空間規模與學院的發展目標相符，且地點靠近金融重鎮，更便於企業界互動與教學推廣。

另一方面，隨著谷歌去年退出「一號市場廣場」（One Market Plaza）約30萬平方呎的辦公室，其在希爾斯廣場的租用空間從原先40萬平方呎擴增至超過55萬平方呎。若沃頓正式搬離，谷歌是否將接手剩餘空間，也成為市場關注焦點。對此，谷歌尚未對媒體作出回應。

沃頓此舉被視為其持續深化灣區布局、擴展影響力的重要一步，也反映出舊金山核心商業區正在重新吸引教育與創新機構進駐的趨勢。