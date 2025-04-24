我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州綠卡華人夫婦返鄉三周 被海關警告離美太久

從禁用中貨到結束姊妹市 美41州提240項反中法案

台灣短片「風流少女殺人事件」橫掃國際影展　

記者夏彥╱舊金山即時報導
短片「風流少女殺人事件」劇照。（受訪者供圖）
短片「風流少女殺人事件」劇照。（受訪者供圖）

一部長僅12分鐘的實驗敘事短片「風流少女殺人事件」（A Brighter Summer Day For The Lady Avengers），正在國際影展掀起熱潮。這部由台灣導演洪瑋婷（Birdy Wei-Ting Hung）自編自導的作品，不僅勇奪2024年美國學生奧斯卡實驗類金獎，也於本周舊金山國際電影節入圍短片單元，再度受到專業評審肯定。

「風流少女殺人事件」是以1980年代台灣為背景的女性幻想復仇電影。導演洪瑋婷借鏡台灣新浪潮大師楊德昌的經典之作「牯嶺街少年殺人事件」，將原本的男性視角徹底顛覆，轉化為一場女主角血腥反擊的慾望解放。片中無對白、僅以16毫米膠片拍攝，強烈的復古視覺風格與義大利驚悚片導演阿基多（Dario Argento）的「深紅色殺機」致敬呼應，為影迷帶來一場感官與情緒的雙重震撼。

「我想重新奪回女性的愉悅權。」洪瑋婷24日在舊金山電影節接受本報採訪時表示，在台灣戒嚴時期，女性慾望往往被視為不登大雅之堂的「猥褻」畫面，而被審查制度所排斥。這部作品不僅是對女性觀影經驗的再現，更是對台灣地下情色文化的再詮釋。她強調：「這是我對台灣歷史與身體政治的一次介入和藝術表達。」

該片不僅在舊金山受到矚目，亦陸續入選倫敦、柏林、布魯塞爾、佛羅里達等地的國際影展，並榮獲高雄電影節「火球獎」最佳影片。評審團認為，該片成功融合舊時代影像語言與當代性別批判，既幽微也尖銳，展現了台灣年輕創作者的旺盛企圖心。

洪瑋婷擁有舊金山州立大學電影研究所的藝術碩士學位，她的創作多聚焦於歷史創傷、女性身體與邊界經驗。她亦為「Abject Pleasures in the Cinematics」一書的共同作者之一，並於Fantastic Fest、Slamdance與翠貝卡影展展映作品，是備受矚目的新銳導演。

這場短片革命，正從台灣蔓延至全球。下一站，或許是主流影壇的核心。

駐舊金山經濟文化辦事處新聞組長郭卉蓁（Jenny H.C. Kuo）表示，很榮幸經文處今年與舊金山電影展合作並贊助台灣導演洪瑋婷的作品。文創是台灣重要的軟實力之一，期待透過洪導演的作品，可以讓舊金山灣區更多主流人士認識台灣文化，也期盼有更多優秀代表台灣文化的藝文作品在灣區問世。

郭卉蓁表示，很榮幸代表賴銘琪處長出席當晚的電影放映會，並代表賴處長向洪導演致意，祝福洪導演作品票房長紅。

一年一度的舊金山電影節，是全美具影響力的電影節之一。（記者夏彥╱攝影）
一年一度的舊金山電影節，是全美具影響力的電影節之一。（記者夏彥╱攝影）
洪瑋婷（左）與郭卉蓁（右）在舊金山電影節。（記者夏彥╱攝影）
洪瑋婷（左）與郭卉蓁（右）在舊金山電影節。（記者夏彥╱攝影）
洪瑋婷在舊金山電影節。（記者夏彥╱攝影）
洪瑋婷在舊金山電影節。（記者夏彥╱攝影）
洪瑋婷在舊金山電影節。（記者夏彥╱攝影）
洪瑋婷在舊金山電影節。（記者夏彥╱攝影）

舊金山 灣區 義大利

上一則

2025世界日報母親節園遊會 美食廚藝巡迴講座開跑

延伸閱讀

迎接亞太裔傳統月 舊金山市府造勢 表彰社區功臣

迎接亞太裔傳統月 舊金山市府造勢 表彰社區功臣
歐巴馬昨日私訪 舊金山米其林餐館

歐巴馬昨日私訪 舊金山米其林餐館
僑務委員、諮詢委員僑務榮譽職 舊金山經文處頒聘書

僑務委員、諮詢委員僑務榮譽職 舊金山經文處頒聘書
灣區旅遊展 台灣館抽獎送機票 旅美大提琴家柯容軒站台

灣區旅遊展 台灣館抽獎送機票 旅美大提琴家柯容軒站台
灣區旅遊暨冒險展 台灣館最大獎舊金山台北來回機票

灣區旅遊暨冒險展 台灣館最大獎舊金山台北來回機票

熱門新聞

矽谷華裔女創業家郭如意(Lucy Guo）奪下全球最年輕女億萬富豪寶座。（取自Lucy Guo社交媒體）

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

2025-04-22 19:59
聖塔克拉拉的DMV一早便排起長隊。（記者龔玥╱攝影）

期限將至…搶辦REAL ID 多地DMV大排長龍

2025-04-18 15:27
史丹福畢業生經營冰毒、古柯鹼販賣集團被捕；圖為示意圖。(取材自Pexels網站)

販毒首腦被捕 史丹福畢業生「以為在做好事」被判4年

2025-04-22 14:03
Goodwill將關閉灣區11家門店。(取自Goodwill官網）

Goodwill大規模整併轉型 關閉灣區11家店

2025-04-21 02:19
億萬富翁和執行長們押注舊金山的商業地產。（電視新聞截圖）

舊金山房市低迷？超級富豪掀搶購潮 有人狂撒1億美元

2025-04-19 17:30
車輛被偷後用於進行「撞車搶劫」。（聖荷西警方提供）

高科技盜車潮橫掃灣區 警方支招對抗盜車手法

2025-04-23 20:18

超人氣

更多 >
震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦
不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普
WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話
中國稱未與美國進行任何經貿談判 川普駁斥

中國稱未與美國進行任何經貿談判 川普駁斥
美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」