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迎接亞太裔傳統月 舊金山市府造勢 表彰社區功臣

記者李怡╱舊金山即時報導
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亞太裔代表在舊金山市府出席亞太裔歷史文化月開幕式。（記者李怡╱攝影）
亞太裔代表在舊金山市府出席亞太裔歷史文化月開幕式。（記者李怡╱攝影）

一年一度的亞太裔傳統月（AAPI Heritage Month）將於5月1日在舊金山正式揭開序幕。舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）24日與眾多亞太裔社區領袖在市府共同為慶祝活動造勢。

慶祝活動委員會會長鄭可欣（Claudine Cheng）表示，本屆慶典的主題為「激發下一代」，象徵著亞太裔社群將目光投向青年參與與世代傳承。活動籌委會特別感謝舊金山青年事務委員會（Youth Commission）的大力支持，並點名表揚青年代表鄭喆（George Zheng）的積極參與。

5月1日，市政府與亞太裔傳統月慶祝委員會將在Herbst劇院舉行「亞太裔傳統月榮譽獎暨晚宴」，透過表彰傑出社區組織，慶祝亞裔與太平洋島民對城市的深遠貢獻。

市長羅偉致詞表示，舊金山不僅是全美唯一舉辦為期整整一個月亞太裔活動的城市，更是全國多元文化典範。他強調：「我們不只是參加慶典，而是活在這些傳統與故事中。這些構成了舊金山靈魂的一部分。」

亞太裔傳統月源於1979年的一周慶祝活動，直至1990年才被時任總統老布希簽署擴大為整月，展現AAPI文化的深度與廣度。

當天出席活動的市府亞裔民選官員呼籲，各界共同努力，讓年輕世代能在本地社區成長、發展事業與成家立業，「我們要讓舊金山成為一個多代同堂、教育與就業機會充足的家園。」

今年的榮譽獎將頒發給四個在灣區深耕多年的亞太裔組織，包括，舊金山中華文化中心（Chinese Culture Center of San Francisco），成立60周年，致力於推動華人藝術與文；北加州日本協會（Japan Society of Northern California），創會120周年，是美日文化交流的重要橋樑；韓國中心（Korean Center, Inc.），今年邁入第50周年，為韓裔社區提供多元服務；

亞太裔婦女聯盟灣區分會（Pacific Asian American Women Bay Area Coalition），成立45年，致力於提升亞太裔女性的領導力與社會參與。

自2005年以來，亞太裔傳統月慶祝活動完全由義工推動，並獲超過150個公民與文化組織支持為宣傳夥伴，齊心推動每年慶典。

除了頒獎與演說，市府將於5月1日晚間點亮市政廳，以象徵性儀式迎接整月的活動高潮。從電影放映、美食音樂到手作工作坊，百餘場活動將遍佈全市，展現舊金山作為全美最具亞太文化能量城市的獨特地位。

如需更多活動資訊，請造訪亞太裔傳統月活動官方網站：www.apaheritage.org。

亞太裔代表在舊金山市府出席亞太裔歷史文化月開幕式。（記者李怡╱攝影）
亞太裔代表在舊金山市府出席亞太裔歷史文化月開幕式。（記者李怡╱攝影）
亞太裔代表在舊金山市府出席亞太裔歷史文化月開幕式。（記者李怡╱攝影）
亞太裔代表在舊金山市府出席亞太裔歷史文化月開幕式。（記者李怡╱攝影）
亞太裔代表在舊金山市府出席亞太裔歷史文化月開幕式。（記者李怡╱攝影）
亞太裔代表在舊金山市府出席亞太裔歷史文化月開幕式。（記者李怡╱攝影）

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