歐巴馬昨日私訪 舊金山米其林餐館

前總統歐巴馬於周三晚間，造訪了舊金山米其林三星餐廳Quince。(美聯社)

據舊金山 紀事報(San Francisco Chronicle)報導，前總統歐巴馬 （Barack Obama）於周三晚間，造訪了舊金山米其林三星餐廳Quince，該餐廳是灣區僅有的幾家三星餐廳之一。

當晚約7時，歐巴馬步入位於傑克森廣場的Quince餐廳。到達不久前，Salesforce執行長貝尼奧夫（Marc Benioff）也走進該餐廳，目前尚不清楚兩人是否一同用餐。兩人皆由大型休旅車迅速護送進入Quince，特勤人員早已在場等候奧巴馬的到來。

Quince由塔斯克（Michael Tusk）與妻子琳賽・塔斯克（Lindsay Tusk）共同經營，兩人也經營附近的義大利餐廳Cotogna及法式酒吧Verjus。

歐巴馬並非首次光顧塔斯克夫婦旗下的餐廳。數周前，他曾造訪兩人位於北灘區的私人宴會空間Officina。早在2012年，塔斯克曾為歐巴馬烹製私人晚宴。

此次歐巴馬來訪舊金山的目的尚不明朗。他並未列入目前正在舉行的「舊金山氣候周」活動日程，該活動邀請了多位重量級人物，包括主講人、前副總統高爾（Al Gore）。