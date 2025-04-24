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歐巴馬昨日私訪 舊金山米其林餐館

記者王子涵╱舊金山即時報導
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前總統歐巴馬於周三晚間，造訪了舊金山米其林三星餐廳Quince。(美聯社)
前總統歐巴馬於周三晚間，造訪了舊金山米其林三星餐廳Quince。(美聯社)

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，前總統歐巴馬（Barack Obama）於周三晚間，造訪了舊金山米其林三星餐廳Quince，該餐廳是灣區僅有的幾家三星餐廳之一。

當晚約7時，歐巴馬步入位於傑克森廣場的Quince餐廳。到達不久前，Salesforce執行長貝尼奧夫（Marc Benioff）也走進該餐廳，目前尚不清楚兩人是否一同用餐。兩人皆由大型休旅車迅速護送進入Quince，特勤人員早已在場等候奧巴馬的到來。

Quince由塔斯克（Michael Tusk）與妻子琳賽・塔斯克（Lindsay Tusk）共同經營，兩人也經營附近的義大利餐廳Cotogna及法式酒吧Verjus。

歐巴馬並非首次光顧塔斯克夫婦旗下的餐廳。數周前，他曾造訪兩人位於北灘區的私人宴會空間Officina。早在2012年，塔斯克曾為歐巴馬烹製私人晚宴。

此次歐巴馬來訪舊金山的目的尚不明朗。他並未列入目前正在舉行的「舊金山氣候周」活動日程，該活動邀請了多位重量級人物，包括主講人、前副總統高爾（Al Gore）。

貝尼奧夫是知名的慈善捐助者，曾是共和黨人，並於 2016 年總統大選期間支持柯林頓。其後他自稱不偏黨派，但在2024年總統大選後曾表態支持川普。

Quince由塔斯克（Michael Tusk）與妻子琳賽・塔斯克（Lindsa...
Quince由塔斯克（Michael Tusk）與妻子琳賽・塔斯克（Lindsay Tusk）共同經營。（取自Quince官网）
Quince由塔斯克（Michael Tusk）與妻子琳賽・塔斯克（Lindsa...
Quince由塔斯克（Michael Tusk）與妻子琳賽・塔斯克（Lindsay Tusk）共同經營。（取自Quince官网）

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