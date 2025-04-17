東華醫院慶祝126周年 攜手社區共創健康未來

東華醫院慶祝126周年慶典現場。（記者李怡╱攝影）

東華醫院於17日晚在南舊金山 舉辦126周年慶典活動，吸引眾多政商醫界人士與社區領袖出席，共同慶祝這所深受華人 社區信賴的醫療機構跨越一個半世紀的服務里程碑。

作為舊金山唯一仍然獨立營運的社區醫院，東華醫院始終致力於為華裔新移民、長者及弱勢社群提供貼心、可負擔且具文化敏感度的醫療服務。面對財務壓力、營運資源緊張及政府保險報銷不足等挑戰，亦呼籲社會各界一同關注與支持東華的未來發展。

「連續兩年獲『新聞週刊』評選為全美最佳州內醫院之一，是對我們醫療團隊最大的鼓勵，也反映社區對我們深厚的支持。」東華醫院行政總裁張建清表示，「但我們是一間獨立醫院，唯有社區與政府的攜手支持，我們才能延續這份屬於社區的使命。」

當晚，醫院特別頒發三項榮譽獎項，向在醫療及社區領域貢獻卓著的領袖致敬：社區醫療先鋒獎，授予前加州 眾議員丁右立。卓越醫生領袖獎，授予周兆年醫師。卓越社區領袖獎，授予余健峰醫師。

晚宴同時為籌建全新癌症診所及化療中心募款，目標金額500萬美元，當晚籌款進50萬元。中心將設於東華醫院園區內，專為行動不便或語言能力有限的病患提供更便捷、更具文化敏感度的治療空間，盼能紓緩華埠及周邊社區癌症患者長年面對的跨區就醫不便。

「我們始終堅信，健康不該因文化或語言差異而受限。」東華醫院董事會主席吳子銘醫師強調，「我們邀請社區民眾使用東華的醫療服務，並支持CCHP華人保健計畫。只要社區持續信任與支持我們，東華醫院就能走得更遠，照顧更多世代。」

加州財長馬世雲（Fiona Ma）、舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）、縣警長宮本（Paul Miyamoto）、公共安全局長葉保羅（Paul Yep）、公共衛生局長蔡忠明（Daniel Tsai）、市議員殷嘉立、估值官郭華健、中國駐舊金山大使館張建敏總領事夫婦等多位政要來到現場致意，展現社會各界對東華醫院長年貢獻的高度肯定。

曾任舊金山市長的榮譽顧問勃朗（Willie L. Brown Jr.）表示：「東華醫院的存在，不只是醫療機構，更是社區堅韌精神的象徵。」

東華醫院亦感謝所有出席來賓、捐款人、贊助商及義工，正是這份社區的團結與愛心，讓醫院能在風雨中堅守崗位，繼續成為社區的健康後盾。