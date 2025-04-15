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佣金制度改革推動房市轉型 「固定費用」平價經紀崛起

記者徐蓓蓓╱舊金山即時報導
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主打「省錢、明碼標價」的固定費用平價經紀服務，快速受到買賣雙方關注與青睞。 (Pavel Danilyuk / Pexels)
主打「省錢、明碼標價」的固定費用平價經紀服務，快速受到買賣雙方關注與青睞。 (Pavel Danilyuk / Pexels)

隨著去年全美房地產交易佣金制度的重大改革正式上路，房地產經紀需與買家簽訂書面經紀合約後，方可提供看房服務。此舉旨在提高交易透明度與消費者保障，也意外掀起了一波對「合理收費、明確服務內容」的經紀服務需求。特別是在高房價、高佣金壓力沉重的灣區市場，一種主打「省錢、明碼標價」的固定費用平價（Flat-Fee）經紀服務，快速受到買賣雙方關注與青睞。

傳統房產經紀多依據成交價收取2%至4%的佣金。例如，一筆售價150萬美元的房產交易，佣金可能高達3萬至6萬美元，對屋主或買家而言是一筆不小的開銷。而固定費用經紀則採用統一收費標準，不論房價高低，皆以明確金額收費，強調成本可預期、服務更透明。

以加州為例，「CA Flat Fee」公司提供從房屋行銷、安排看房到協助談判的全套銷售服務，僅收500美元前期費用與5000美元成交費，對比傳統經紀節省可觀。位於舊金山的「Flat Fee Buyers」則推出針對購屋者的方案，9999美元即可獲得專業的購屋諮詢與交易協助，對於首次購屋者或預算有限的民眾而言格外具吸引力。

部分使用者指出，在過去高額佣金下，難以衡量所支付費用與實際服務之間的落差，而固定費用的出現，讓房地產交易變得更簡單、也更容易掌控。

然而，平價經紀並非萬靈丹，服務內容多半經過拆分，且角色職責清楚界定。例如，有經紀便明言：「我專責提供報告分析與出價策略，看房部分建議客戶自行前往周末開放參觀。」

對此，灣區資深房產經紀王華民（Alex Wang）提醒，傳統經紀雖然費用較高，但其在專業度、在地經驗、議價策略與流程協調方面，往往能提供更多價值。他曾見過買家在缺乏經驗與數據分析的情況下，提出遠高於其他競爭者的出價，最終竟比第二名高出60萬美元，損失巨大。

此外，在地方政策與交易規定上，使用跨區經紀也可能產生誤差。王華民舉例指出，一位買家在聖塔克拉拉縣購屋，卻雇用不熟悉當地交易慣例的阿拉米達縣平價經紀，結果錯誤支付了應由賣家承擔的7500美元產權過戶費。

在全國佣金制度日趨透明與分工日益明確的情況下，消費者面臨更多元的選擇。平價經紀與傳統經紀模式之間的差異與界線也逐漸清晰。業界專家建議，無論是買家或賣家，都應根據自身需求、預算與對專業服務的依賴程度，審慎選擇經紀服務方案，充分了解其提供的內容、責任分工與可能的限制，才能在競爭激烈的房市中作出明智決策。

房地產 灣區 房價

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