我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中貿易戰 川普喊話中國：現在就看你們的決定

30歲後當心肌肉流失 心臟疾病、骨質疏鬆風險大增

Taiwan Next職涯講座 60天打造夢想工作

記者江碩涵╱聖荷西即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
TaiwanNext Foundation 主辦「Taiwan Next 職涯講座：60天打造你的夢想工作」。（主辦單位提供）
TaiwanNext Foundation 主辦「Taiwan Next 職涯講座：60天打造你的夢想工作」。（主辦單位提供）

TaiwanNext Foundation 主辦「Taiwan Next 職涯講座：60天打造你的夢想工作」4月19日下午2時30分至5時30分，在庫比蒂諾Community Hall登場。此活動匯聚矽谷資深業師及移民律師，分享實戰經驗，更特別規畫「職涯圓桌交流會」，邀請科技業、法律界、人資領域共15位專業人士，提供一對多職涯指導，協助求職新鮮人及轉職者掌握求職要訣，加速職涯發展。預計吸引 200 位求職人士參與，協助正在求職的新鮮人或轉職者掌握求職要訣，邁向職涯下一步，達成目標。

活動講者陣容堅強，匯聚多位業界菁英。前Meta PM、現任PM領導力教練Nancy Chu將分享如何突破自我、晉升高階產品經理。MirWork 創辦人Kevin Hsieh將介紹 AI 模擬面試工具與產品職涯策略。資料平台技術主管 Thomas Chang 與硬體暨嵌入式研發主管 Chia-Ming Chang，則將以用人主管角度，分享求職者應具備的關鍵能力與競爭優勢。此外，活動更邀請移民創業法律專家 Jasmine Chen，針對國際學生及求職者，解析簽證相關法規，解決燃眉之急。

其他與談嘉賓亦陣容堅強，包括曾任職於蘋果電腦（Apple）及Logitech的產品暨專案經理 George Hsieh、跨國人資專家 Gloria Lin 與 Wei-Ting Chao、兼具新創與大型企業經驗的工程師 Jorden Chang，以及致力於女性與國際人才發展的社群推動者 Irene Chung。軟體工程領域則邀請到 Jordan 與 Adwin 分享專業見解。

活動除了主題座談，也設有兩輪圓桌交流，每位參與者可依照職涯興趣自由選擇與講者面對面交流，獲得量身建議。現場將深入討論履歷優化、面試表現、職涯轉換、領導力發展、以及工作簽證與法律挑戰等實務議題。

時間：4月19日下午2時30分至5時30分

地點：Cupertino Community Hall（10350 Torre Ave, Cupertino, CA）

TaiwanNext Foundation 主辦「Taiwan Next 職涯講...
TaiwanNext Foundation 主辦「Taiwan Next 職涯講座：60天打造你的夢想工作」。（主辦單位提供）

工作簽證 移民 矽谷

上一則

清不完的塗鴉... 挨罰逾3000元後 屋崙華埠商家怒了

下一則

屋崙71歲遊民見義勇為 助華人店員擊退施暴者 華埠籌款表達感謝

延伸閱讀

紐約華美協進社 探討女性領導力

紐約華美協進社 探討女性領導力
NBA／詹姆斯展現不可思議領導力 瑞迪克透露賽前秘密

NBA／詹姆斯展現不可思議領導力 瑞迪克透露賽前秘密
紐約前警司吳銘恆籲警隊改革 強調領導力

紐約前警司吳銘恆籲警隊改革 強調領導力
美洲獅戰隊-北加州大罷免活動 3月29日登場

美洲獅戰隊-北加州大罷免活動 3月29日登場
求職遇「35歲魔咒」中國反年齡歧視入法 路迢迢

求職遇「35歲魔咒」中國反年齡歧視入法 路迢迢

熱門新聞

申請18所大學被包括史丹福、哈佛和耶魯等名校拒絕，舊金山青少年創業家亞德葛瑞的大學申請論文在網路上瘋傳。(圖取自Zach Yadegari/LinkedIn)

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

2025-04-12 13:40
川普總統的關稅政策不到半個月變化多端，目前最新進度是，美國暫緩多國對等關稅90天，大多數國家適用於10%基準關稅，此圖為一般超市景象，商品與關稅政策無關。（記者江碩涵／攝影）

中國食品關稅未降 下游廠商轉向台灣大量進貨

2025-04-12 21:05
經濟環境動盪下的裁員潮，引發華裔科技工作者們的身分危機。（記者李怡╱攝影）

裁員潮下的身分危機：舊金山華人工程師如何在「60天倒數」中找出路？

2025-04-09 19:57
車主啟動了特斯拉的「哨兵模式」，得以記錄下涉案女子的行為。（取自X用戶Skooeee）

不爽馬斯克？灣區特斯拉頻遭破壞 車主自保全靠「這招」

2025-04-09 14:45
民眾要在5月7日前申請真實身分證，才能搭乘國內航班，加州必須要有金熊標誌。（DMV官網）

5月7日上路 沒有Real ID將無法搭國內航班

2025-04-10 14:09
恩索村鼓勵居民不斷地學習、活動、創造和交朋友。(取自谷歌地圖)

入住費65萬…「健康老人」社區在灣區蓬勃發展

2025-04-13 02:19

超人氣

更多 >
鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩

鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩
再接大女主古裝劇…劉亦菲因美籍身分被酸：片酬應課稅125%

再接大女主古裝劇…劉亦菲因美籍身分被酸：片酬應課稅125%
川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議
皇后區情殺案 華裔陸戰隊員槍殺17歲少年後自盡

皇后區情殺案 華裔陸戰隊員槍殺17歲少年後自盡
趙薇終於現身… 遭封殺後首發視頻 網驚：臉腫像高曉松

趙薇終於現身… 遭封殺後首發視頻 網驚：臉腫像高曉松