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谷歌又裁員 波及Android及Pixel部門

記者徐蓓蓓/舊金山灣區即時報導
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谷歌又裁員 波及Android及Pixel部門。（本報檔案照片）
谷歌又裁員 波及Android及Pixel部門。（本報檔案照片）

繼今年1月向旗下平台與設備部門員工提供自願離職方案後，谷歌Google）公司近日再度展開裁員行動，裁減了該部門數百名員工，強調此舉是為提高營運效率。

據科技媒體The Information報導，谷歌於日前證實，本次裁員集中在平台與設備（Platforms and Devices）團隊。谷歌發言人表示：「自去年整合平台與設備部門以來，我們持續追求更靈活有效的運作模式，這其中包括1月份推出的自願離職計畫，及後續的一些人員裁減措施。」

谷歌公司的平台與設備部門成立於2024年4月，由負責Android作業系統及Chrome瀏覽器的軟體部門，與負責Pixel智慧型手機及Chromebook筆電等硬體設備的團隊合併而成。今年1月時，該部門員工人數超過2萬人，但有超過1400名員工連署，要求公司在大規模裁員前，應提供更好的工作保障及離職補償。

谷歌當時向員工提出了買斷合約或資遣方案，但至今尚不明確究竟有多少員工接受買斷合約，以及有多少人此次被迫離職。

谷歌最近一次大規模裁員是在2023年1月，當時裁減1.2萬個職位，占全球員工數約6%。截至2024年12月，谷歌全球全職員工達18萬3323人。

值得注意的是，科技業整體裁員潮仍未停止。今年2月，Meta公司也宣布以績效表現為由，裁減全球約4000名員工，占其全球員工總數約5%。

谷歌發言人強調，目前公司仍繼續在美國和全球範圍內招募人才，裁員行動不會影響公司整體招募計畫。

谷歌 智慧型手機 Google

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