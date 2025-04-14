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庫比蒂諾全食超市熱食區遭鼠患 縣府勒令部分關閉整頓

記者徐蓓蓓╱庫比蒂諾即時報導
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庫比蒂諾市的Whole Foods超市近日遭遇衛生問題，因鼠患及蟑螂侵擾，熟食部、烘焙部和熱食區已遭聖塔克拉拉縣衛生部門勒令暫停營業。(Google Maps)
庫比蒂諾市的Whole Foods超市近日遭遇衛生問題，因鼠患及蟑螂侵擾，熟食部、烘焙部和熱食區已遭聖塔克拉拉縣衛生部門勒令暫停營業。(Google Maps)

聖荷西信使報報導，位於庫比蒂諾市（Cupertino）的Whole Foods超市近日遭遇衛生問題，因鼠患及蟑螂侵擾，熟食部、烘焙部和熱食區已遭聖塔克拉拉縣衛生部門勒令暫停營業。目前整頓工作仍在進行中，其餘超市區域則正常開放。

這家Whole Foods位於Stevens Creek Blvd. 20955號，是加州規模最大的分店之一，於2007年開業。聖塔克拉拉縣環境衛生部門近日進行的突擊檢查中，發現該店熟食區及烘焙區嚴重違反衛生標準。店內食品展示櫃目前空蕩蕩，僅貼著告示表示「正在進行維修保養」，承諾將盡快恢復營業。

縣府公布的檢查報告指出，3月25日及26日首次檢查時，衛生人員即發現熟食準備區、設備存放區、後場及通往銷售區域的走廊門邊，都出現新鮮的鼠糞，部分設備底下還擺放了捕鼠籠。此外，烘焙部的洗碗機旁及水槽底下更發現了數隻活蟑螂，以及牆面鐵架後方的兩隻死蟑螂，衛生情況相當令人擔憂。

縣府已明令該超市相關區域必須徹底清潔消毒，消除所有害蟲蹤跡，且必須完成相關維修整頓，才能重新營業。目前店方拒絕透露進一步資訊，僅強調食品安全是其最優先考量。

此次Whole Foods的衛生問題引發本地消費者的高度關注。聖塔克拉拉縣政府官員強調，將密切監督店方整頓進度，確保問題獲得徹底解決，避免再發生類似情況，保障民眾飲食安全。

庫比蒂諾市民孫先生表示，這家超市是周邊最大的Whole Foods超市，商品種類齊全，熟食區品種豐富。庫市因為並沒有開市客Costco一類的大型量販式超市，這家店因此是很多家庭週末購物的首選，在熟食區域購物和用餐的情況也相當多。

不過他也注意到近來熟食和用餐區域，管理似乎有些混亂，衛生狀況不如以前。並認為，如果能以此次縣府勒令整改為契機，改善衛生狀況，對居民來說也是一樁好事。

加州 聖荷西 Costco

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